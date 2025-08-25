Зазвичай після проголошення незалежності починається війна за незалежність, бо імперії нікого добровільно не відпускають. А коли відпускають, то війну за незалежність починають сусіди, бо вони не відпускають.

Незалежність – це не подія, а процес

Наша війна за незалежність виявилася дуже відкладеною. Часто кажуть, що ми змарнували роки, коли мусили до неї підготуватися. Це і так, і не так. Про це пише Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

Якби ми почали готуватися, війна почалася б раніше. Війна тому й почалася пізніше, що ми не готувалися – практикували "багатовекторність" та інші способи обманути себе й історію. Поки ми були в орбіті імперії, війна не була потрібна, нас тримали газовою трубою та телебаченням, церквою та грошима. Як тільки ми намірилися розірвати з імперією, війна почалася негайно. Якби ми це зробили, скажімо, у 1994 році, тоді ж була б війна.

Іншими словами, ми і виграли час, і втратили час.

Але я не певен, що у нас були б шанси у 1994 році.

Ми пройшли ці 34 роки, вичавлюючи совок із себе та державних інституцій, з економіки та армії, з культури та школи. Результати помірні, якщо брати в середньому.

Але треба брати не в середньому. У нас є нове покоління, яке не має з совком нічого спільного. У нас є нові військові частини й підрозділи, які не мають нічого спільного з радянською армією. У нас є український бізнес, який не має нічого спільного з радянською економікою. У нас є нова культура, що виросла не з совка. Водночас є люди, інституції та спільноти, які поки що пройшли лише невеликий відрізок потрібного шляху. Розрив із совком (подвійний – як по імперській лінії, так і по комуністичній) відбувається нерівномірно.

За це кожна людина відповідає сама. За вичавлення совка з себе, зі своєї організації, підприємства, військової частини, релігійної громади, установи, зі своїх відносин з іншими людьми тощо. Цю роботу неможливо делегувати, вона має бути зроблена самостійно. Хтось робить це активніше й швидше, хтось повільніше, хтось ще розмірковує, чи воно потрібно взагалі.

Незалежність – це процес, і кожна людина сама відповідає за свою частинку цього процесу.

День Незалежності – лише привід перевірити, де ми є і скільки пройшли на цей момент.