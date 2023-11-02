Водночас погана погода не вплине на роботу артилерії, ракет та дронів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Цього року погодні умови сприяють, зокрема, активно використовувати бронетехніку, переміщувати її, застосовувати артилерію для завдання максимального ураження ворогу. Звичайно, які тільки наші поля перетворяться на суцільну багнюку через осінні зливи, активність використання бронетехніки значно погіршиться", – сказав він.

Вплив погодних умов на бойові дії

Владислав Селезньов зазначив, що переважно дороги, які дозволяють переміщувати вантажі, є ґрунтовими. Коли почнуться зливи, їх буде вкрай важко використовувати для переміщення всього, що потрібно українським захисникам в Авдіївці.

Потрібно шукати варіанти щодо залучення наших логістичних ресурсів та можливостей для сталого та безперебійного забезпечення ЗСУ, які будуть змушені воювати у складних погодних умовах. Інтенсивність переміщення бронетехніки, танків значно зменшиться.

У будь-якому випадку діяльність артилерії, операторів дронів, ракетних установок навряд чи стане меншою. Інтенсивність бойових дій саме цих компонентів буде прямо залежати від ресурсів. Якщо ми матимемо ресурси для залучення їх по ворожих силам та засобам, то наші ракети та снаряди будуть відправлятися у бік ворога,

– пояснив він.

Селезньов про вплив погодних умов: дивіться відео

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