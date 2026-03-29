Наполовину більший: у мережі порівняли "Шахед" і звичайну автівку
- Ударні дрони противника мають доволі великі розміри.
- Вони значно перевершують середньостатистичні машини.
Звичайні автомобілі здаються нам доволі великими. Проте у порівнянні з ворожими дронами типу "Шахед" машини здаються у половину меншими.
Кадри російського БпЛА поряд з автівкою показали на сторінці united24.media.
Що відомо про ворожі "Шахеди"?
У мережі з'явилося відео, яке демонструє реальні розміри російських ударних дронів, які б'ють по українських містах. Так, "Шахеди" значно більші, ніж звичайні автівки.
Як виглядає російський "Шахед" у порівнянні з машиною: дивіться відео
Варто зазначити, що ворожі війська активно застосовують ударні дрони для терору українців. Лише протягом тижня противник випустив на Україну понад 3000 БпЛА. Атака триває й 29 березня, вибухи гриміли, зокрема, на Київщині, а також у Хмельницькій та Вінницькій областях.
До речі, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що "Шахеди" можуть нести під крилами до 8 мін, які скидають на українські землі. Вони є особливо небезпечними для населення.
Що відомо про російську зброю?
З'являлася інформація, що російські окупанти почали оснащувати дрони-камікадзе "Шахед" ракетами Р-60, які можуть містити уран, що створює потенційну радіаційну загрозу. Крім того, Росія передала Ірану модернізовані "Шахеди", вдосконалені з урахуванням досвіду війни проти України.
Водночас РСЗВ "Торнадо-С" залишається однією з сучасних російських систем, яку застосовують для ударів по українських містах, зокрема Херсону, Харкову та Запоріжжі.
Попри все, Росія змушена шукати альтернативні способи запуску крилатих ракет через дедалі більші проблеми зі стратегічною авіацією.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що після попередніх ударів країна-агресорка змушена адаптуватися та вдаватися до обхідних рішень. За його словами, це вже демонструє серйозну деградацію тієї складової ядерної тріади, яку в Кремлі вважали основою стримування.