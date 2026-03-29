Наполовину більший: у мережі порівняли "Шахед" і звичайну автівку

Звичайні автомобілі здаються нам доволі великими. Проте у порівнянні з ворожими дронами типу "Шахед" машини здаються у половину меншими.

Кадри російського БпЛА поряд з автівкою показали на сторінці united24.media.

У мережі з'явилося відео, яке демонструє реальні розміри російських ударних дронів, які б'ють по українських містах. Так, "Шахеди" значно більші, ніж звичайні автівки.

Варто зазначити, що ворожі війська активно застосовують ударні дрони для терору українців. Лише протягом тижня противник випустив на Україну понад 3000 БпЛА. Атака триває й 29 березня, вибухи гриміли, зокрема, на Київщині, а також у Хмельницькій та Вінницькій областях.

До речі, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що "Шахеди" можуть нести під крилами до 8 мін, які скидають на українські землі. Вони є особливо небезпечними для населення.

