Польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій українські військові забезпечують спокій родинам перед новорічними святами.

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Зворушлива обкладинка про українське Різдво

Видання розповіло про злочини російських військових в Україні та непросте українське Різдво.

Різдво – ідеальний час для того, щоб ми перестали жаліти себе через інфляцію, PiS та інші негаразди, які нібито мучать нас. Насправді ми живемо як пампушки в маслі порівняно з тим, що відчувають усі навколо нас,

– пише Якуб Мельник.

У Wprost зазначили, що російська агресія забрала життя в багатьох українців. "Під час свят у житті багатьох українців панує тиша. Тиша, відчутним слідом якої буде порожнє місце за столом", – йдеться в публікації.



Як виглядає обкладинка / Фото Wprost

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