Президент США Дональд Трамп закликав свого конкурента на майбутніх виборах Джозефа Байдена здати тести на вживання заборонених стимулюючих препаратів. Зробити це він пропонує їм обом до спільних дебатів або одразу після них.

Свою пропозицію чи то заклик Дональд Трамп вирішив зробити надбанням громадськості тож опублікував просто у власному фейсбуці.

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Я буду наполягати на тому, щоб "Сонний Джо" або до, або після дебатів у вівторок ввечері (29 вересня – 24 канал) здав тест на наявність в організмі препаратів,

– заявив американський президент.

Він наголосив, що також готовий до проходження цієї експертизи. Керівник Білого Дому висловив підозру, що Джозеф Байден не здатен провести дебати на гідному рівні без використання стимуляторів.

"Рівень його виступів на дебатах, м'яко кажучи, максимально нерівномірний. Препарати – єдине можливе пояснення?" – риторично запитав Дональд Трамп.

Що цьому передувало?

Останнім часом Дональд Трамп активно звинувачує Джозефа Байдена в усьому на світі. Зокрема він заявляв, що його конкурент "до смерті боїться коронавірусу, а тому закрився в підвалі й не показується людям".



У відповідь на постійні звинувачення Джозеф Байден порівняв Трампа з Йозефом Геббельсом – головним пропагандистом Третього Рейху. Згодом Республіканська єврейська коаліція закликала Байдена відмовитися від своєї заяви.

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