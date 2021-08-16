Часто місцеві говорять, що їхнє місто перетворилося на бетонного монстра. Проте там за останні роки з'явилося чимало цікавих об'єктів. І, звичайно, за 30 років Дніпро не перестало бути одним із найвизначніших промислових і фінансових центрів.

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Декомунізація дісталася тут до всього

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Він передбачав не лише заборону символіки режимів.

Також заборонили назви вулиць і міст, які містять ідеологічне підґрунтя СРСР. Тому в тодішньому Дніпропетровську змінили радянські назви 294 топонімів. Таким чином, Набережна імені Леніна стала Січеславською, проспект Петровського – проспектом Івана Мазепи, а вулиця Петровського – вулицею Андрія Сахарова.

Проте змінювали навіть більш визначні назви. Зокрема, назви 5 районів:

Красногвардійський – Чечелівський;

Бабушкінський – Шевченківський;

Кіровський – Центральний;

Ленінський – Новокодацький;

Жовтневий – Соборний.



Повалений Ленін у центрі Дніпра / Фото Vgorode

Чому не Дніпропетровськ 19 травня 2016 року Верховна 2 Рада ухвалила рішення перейменувати Дніпропетровськ на Дніпро. Це зробили, оскільки стара назва прославляла діяча комуністичної партії місцевого походження Григорія Петровського (одного з організаторів голодомору 1932 – 1933 років).

Ленінопад застав і Дніпро

Безперечно, декомунізація не була б повноцінною, якби в місті був Ленін. Його пам'ятник стояв навпроти Центрального універмагу. Однак активісти повалили постамент 22 лютого 2014 лютого. Вони підпиляли йому ноги, а водій автокрана зачепив і повалив Ілліча.

Щодо самої площі, то вона також зазнала певних змін. Про її перейменування почали говорити ще в 90-их. Серед запропонованих назв були пропозиції: площа Свободи, Незалежності, Конституції та Центральна. Однак нова назва з'явилася тільки після ленінопаду – площа Героїв Майдану.



Ленін біля ЦУМу в Дніпрі в 1993 році / Фото artkostyuk.com

Центральний універсальний магазин Дніпра

Ленін колись був біля одного з найбільших торгових центрів Дніпра. Його в 1938 році збудували в стилі ар деко за проєктом архітектора Олександра Красносельського. Після цього будівлю ЦУМу неодноразово переробляли.

Зокрема, зміни відбулися й у 2002 році. Тоді з боку вулиці Володимира Мономаха зробили добудову. Нова частина ЦУМу – 4-поверхова скляна "Ротонда". Однак, варто зазначити, що з 2008 року добудова не експлуатується.



Скляна добудова до ЦУМу в Дніпрі / Фото Вікіпедія

Вулиця, яка зникла

На одному зі старих фото міста, можна помітити вулицю, яка називалася Кам'яна. Вона йшла від тодішньої вулиці Літейної до вулиці Шаумяна. Місцеві згадують, що там завжди було тихо, попри наближеність до центру міста.



Вулиця Кам'яна в Дніпрі наприкінці XX століття / Фото artkostyuk.com

Проте згодом на місці вулиці постав дивовижний житловий комплекс "Амстердам". Він став не лише місцем, де живуть люди, а й архітектурною принадою міста, яка заворожує своїм виглядом.



Житловий комплекс "Амстердам" у Дніпрі / Фото daytona.com.ua

Сквер на набережній Перемоги

Інколи люди з острахом ставляться до реконструкцій багатьох місць. Це логічно, аже завжди перебудовою можуть зробити лише гірше. Однак? новий парк на набережній Перемоги є яскравим прикладом того, як зовсім непримітне місце, може стати вкрай привабливою локацією.

Сквер "Прибережний" у Дніпрі / Фото "Інформатор" і budport.com.ua

Спорудження нового парку закінчили у 2019 році та відкрили його до Дня міста. Відтоді тут завжди вирує життя. Це й не дивно, пішохідні та велосипедні доріжки в парку пролягають неймовірно красивим громадським простором.

Сквер "Прибережний" у Дніпрі з Дрона: дивіться відео ютубу Mavic pro Dnepr

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Гігантський прапор України

Дніпро кілька років було містом-рекордсменом. У 2018 році тут встановили найбільший на той момент флагшток країни – заввишки аж 72 метри.

Це дозволило там підійняти найбільший прапор України на той момент – 12 на 18 метрів. Стяг замайорів у День Незалежності над проспектом Яворницького.

Однак, у Книзі рекордів України флагшток пробув лише до 24 серпня 2020 року. Тоді найбільший прапор країни підняли на Печерських пагорбах у Києві.



Величезний прапор України у Дніпрі / Фото vayfond.com

Січеславська набережна

Найбільш популярним місцем Дніпра є Січеславська набережна, адже вона розташовується в самісінькому центрі міста.

Її спорудили ще в 1950-ті роки на тодішній час за останнім словом науки й техніки. Після цього там нічого не змінювали. Тому за 40 років набережна отримала вкрай непривабливий вигляд. Однак за часів незалежності це місце почало поступово змінюватись.



Січеславська набережна в часи СРСР / Фото Vgorode

На початку нового тисячоліття тут почали робити реконструкцію. Замість асфальту там поклали тротуарну плитку, а також побудували нові доріжки. Тоді набережна перестала бути схожою на автомобільну дорогу біля річки. А вже у 2005 році повністю реконструювали ділянку набережної між Центральним мостом і Фестивальним причалом.



Січеславська набережна зараз / Фото zruchno.travel

Куля бажань

Найбільшою зміною на оновленій Січеславській набережній є Куля бажань. Цей артоб'єкт після встановлення швидко став місцем зустрічі молоді.



Куля бажань на набережній у Дніпрі / Фото "Йод.Media"

Її створили зі скляних дисків і в отворах між ними часто можна побачити невеличкі папірці. Не варто думати, що це через розквіт дрібного вандалізму. Сюди вставляють записки, на яких діляться своїми мріями.



Реставрація розбитої Кулі бажань у Дніпрі / Фото gorod.dp.ua

Однак і без вандалізму в історії кулі не обійшлося. Вперше її зруйнували у 2011 році. Згодом її відновили та історія повторилася у 2014-му. Проте скульптуру знову встановили вже через 2 роки й вона досі виблискує у променях сонця.

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