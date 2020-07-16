У Міністерстві фінансів не бачать економічних причин для різких коливань курсу гривні. Стабільності національної валюти до кінця 2020 року нічого не загрожує.

Наразі немає жодних причин, щоб ситуація змінилася, розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Натомість є всі чинники вважати, що до кінця 2020 року різких коливань курсу не передбачається,

– зазначив Марченко.

За його словами, наразі курс стабільний, водночас є незначні коливання, сезонний фактор.

Крім того, через карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс навіть тимчасово вирівнявся. Міністр зазначив, що це свідчить про відсутність тиску з боку імпорту.

Марченко додав, що Україна

отримала транш МВФ на 2,1 мільярда доларів;

а також 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу;

очікують на 350 мільйонів доларів від Світового банку.

"Я не бачу жодних чинників, які б вплинули на стабільність національної валюти", – підсумував міністр.

Раніше Сергій Марченко казав, що Міністерству фінансів бажаний вищий курс долара до гривні. Адже від курсу залежать доходи державного бюджету.

Нагадаємо, гривня дещо знецінилася після заяви глави НБУ Якова Смолія про відставку.

Інтерв’ю Сергія Марченка: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 16 липня НБУ встановив такі офіційні курси: долар коштує 27 гривень 12 копійок, євро – 31 гривню 3 копійки.

Раніше Вимагали "хотєлки": Смолій розповів, хто тиснув на нього через інфляцію та курс гривні

Що відомо про інші прогнози щодо курсу

У Мінекономіки прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках можемо побачити 30.

прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках можемо побачити 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ. Раніше фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Зокрема, на 2020 рік там закладають курс на рівні 30 гривень за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу