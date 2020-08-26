У липні 2020 року державний борг України зріс на 3,8% у гривні. У доларовому еквіваленті – лише на 0,04%, повідомили у Міністерстві фінансів.

Мінфін оприлюднив дані про держборг України у липні

Сукупний державний борг України у липні сягнув до 2,355 трильйона гривень, у доларах – до 85,05 мільярда доларів. Про це з посиланням на Мінфін повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Прямий держборг у липні

У доларах – знизився на 0,23% і становить 74,84 мільярда доларів.

У гривнях – зріс на 3,49% і становить 2,072 трильйона гривень.

Зовнішній прямий борг у липні

У доларах – зріс на 2,75% до 43,12 мільярда доларів.

У гривні – зріс на 6,61% до 1,193 трильйона гривень.

Гарантований державою борг у липні

У гривні – збільшився на 5,98% до 282,55 мільярда гривень.

У доларах – на 2,14%, до 10,2 мільярда доларів.

Зверніть увагу! З початку року сукупний держборг України зріс на 0,8% у доларовому еквіваленті та на 9,96% у гривнях.