Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів

Служба Безпеки України та Генеральна прокуратура відзвітувались, що спіймали впливового зрадника. Днями в Дніпрі було оголошено підозру і проведені обшуки у Валерія Чорнобука. Сьогодні він працює в команді міського голови Дніпра Бориса Філатова, але до 2014 року Чорнобук очолював Апеляційний суд Автономної республіки Крим. І в момент анексії росіянами півострова одразу перебіг на бік окупанта.

У ті березневі дні, коли Крим ущерть заповнювали російські "зелені чоловічки", журналіст Сергій Мокрушин прийшов взяти інтерв’ю до судді Чорнобука. Мокрушин запитав, як діятимуть в цій ситуації кримські судді і очолюваний Чорнобуком Апеляційний суд автономії. На що Чорнобук відповів відверто і прямо: мовляв, він вже визначився на чиєму він боці.

Читайте також: Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу

Наступного дня після цього інтерв'ю на сайті Апеляційного суду Криму з'явилося звернення Чорнобука до кримських суддів із закликом приймати російське громадянство і переходити працювати на бік ворога. Але окупанти не оцінили зусилля Чорнобука – не лише не зберегли за ним посаду, а й почали його ретельно перевіряти. Через це Чорнобуку довелося тікати на материк, де він почав активно розповідати який він насправді патріот і як він любить Україну. І його почули.



Валерій Чорнобук працює в команді міського голови Дніпра Бориса Філатова

На диво, Чорнобука не відправили під слідство, не позбавили мантії судді. Натомість, указом президента Петра Порошенка Валерія Чорнобука влітку 2014 призначили суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області, де він чинив правосуддя ще майже рік. Лише неймовірними зусиллями журналістів навколо цієї історії вдалося підняти розголос.

Мої колеги-розслідувачі не просто зробили цілу низку матеріалів про Чорнобука, а ще й скерували численні запити в прокуратуру, яка нарешті розпочала перевірку щодо його участі у кримських подіях. Щоправда, розпочата перевірка так нічим і не закінчилася. Хоча, резонанс від розслідувань моїх колег, зрештою, призвів бодай до того, що Чорнобук склав повноваження судді.

Але, звільнившись із суддів, Валерій Чорнобук не довго був без посади. За якийсь час він влаштувався радником міського голови Дніпра Бориса Філатова. При чому, радником з питань, увага: безпеки. Тут вже, жодна реакція медіа не допомогла. Скільки журналісти не намагалися донести до мера Дніпра, що він підібрав людину, яка допомагала окупантам – Філатов був невблаганний і рішення свого не змінив.



Мер Дніпра, Борис Філатов, найняв на роботу людину, яка допомагала окупантам

Відтак, Чорнобук надійно влився в оточення дніпровського керманича. Аж поки днями прокуратура та СБУ не оголосили йому підозру в державній зраді і не провели у нього обшуки. Але чи значить це, що правосуддя нарешті настало? Чи значить це, що правоохоронці, нехай і через три роки, але все ж таки почули журналістів? Зовсім ні.

Пояснення тому, що прокурори днями звинуватили Чорнобука у державній зраді зовсім інше: наближаються вибори. І оточення президента Порошенка намагається тримати на міцному гачку багатьох міських голів, особливо, таких великих міст як Одеса, Харків та Дніпро.

Як відомо, мера Одеси підозрюють не тільки у тому, що він має російський паспорт, а й в участі у корупційних схемах. Але наявність російського громадянства у Труханова досі не призвела до жодних офіційних дій з боку СБУ, яка підпорядкована президенту. А захищав одеського мера в суді від арешту за корупційні дії народний депутат від Блоку Порошенка – Дмитро Голубов. Але Труханов знає, що може позбутися такої підтримки з боку чинного глави держави, якщо дасть зрозуміти, що він ставить на іншого кандидата на президентських виборах.



Підконтрольна Порошенку СБУ не займає мера Одеси Геннадія Труханова

Така ж ситуація і у Харкові, де міський голова Геннадій Кернес фігурує в цілій низці кримінальних проваджень за корупцію. Тільки гучні звинувачення Генпрокурора Луценка у бік Кернеса чомусь ніяк не перетворяться на завершені кримінальні справи. Справи, які будуть передані до суду і по яких харківському меру офіційно в суді будуть оголошені звинувачення і вимога реального тюремного терміну.



Мер Харкова Геннадій Кернес фігурує в цілій низці кримінальних проваджень

До останнього часу майже не було чого пред’явити лише меру Дніпра Філатову. І ось Генпрокуратура та СБУ "покопались у загашнику" і знайшли "чорну мітку" для дніпровського міського голови, оголосивши підозру його раднику Чорнобуку. Ось і все пояснення того, як правоохоронці на четвертий рік після наших розслідувань нарешті прозріли і спіймали зрадника.

Хотів би я помилятись, але перевірити щирість намірів правоохоронців дуже просто: якщо за якийсь час справу Чорнобука передадуть до суду, а сам він опиниться за ґратами, значить, прокурори, СБУ та судді справді чинять правосуддя.

Якщо ж Чорнобук і далі залишатиметься на волі, а мер Дніпра раптом припинить критикувати президента Порошенка, значить – кримінальне провадження нинішня влада використала лише для посилення контролю міських голів перед виборами.

Читайте також: Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів

І, судячи з останніх подій, відбувається саме другий сценарій.