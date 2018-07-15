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Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС

Доброчесна країна 628 Читать новость на русском

Усі могли бачити кадри, як син Міністра внутрішніх справ домовлявся про продаж рюкзаків для Національної гвардії. У кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря зроблено відповідний відеозапис Службою безпеки України за допомогою таємно встановленої камери, яку вмонтували в одвірок.

Ця операція СБУ відбулась ще восени 2014 року. Але відомству Авакова ніхто не завадив реалізувати свій план. Плівки стали зброєю у війні компроматів. А тим часом МВС втілили записану на відео схему в реальність. За наші з вами 14 мільйонів гривень навесні 2015 року були придбані 5000 рюкзаків – 2 тисячі 899 гривень за кожен.

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У цей час я реєструю у парламенті проект постанови про відставку Авакова, адже він відверто порушує закон "Про очищення влади", зберігаючи на ключових посадах заплямованих "міліцейських" генералів. Але лише кілька десятків депутатів готові виступити проти Міністра внутрішніх справ. Сам він у відставку йти відмовляється.

Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відставку йти відмовляється

Війна компроматів, врешті-решт, призводить до того, що через півтора року після здійснення запису та через рік після закупівель рюкзаків плівки потрапляють до журналістів. Програма "Схеми" їх оприлюднює, але Аваков міцно тримається за крісло – він домовляється і з Арсенієм Яценюком, і з Петром Порошенком.

Шанси на його покарання виникають зі створенням Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури, яким ми спеціальним законом надаємо незалежність та високі зарплати.

Чеботарь
Експертиза встановила, що голос на записах належить Сергію Чеботарю

Вони у березні 2016 року починають власне розслідування. І доводять, що фірма-постачальник рюкзаків мала фіктивного директора. Експертиза встановлює, що голос на записах справді належить Чеботарю. На цей момент він вже йде у відставку. Але, маючи тісний зв'язок з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Турчиновим, зберігає великий вплив на МВС.

Антикорупційне бюро тим часом отримує результати іншої експертизи, яка показує, що вартість рюкзаків була завищена у понад 5 разів! У жовтні минулого року спецпризначенці Антикорупційного бюро затримують і Чеботаря, і Авакова молодшого.

Ми тоді стояли на вулиці Грушевського з вимогою утворення Антикорупційного суду і дуже раділи, що слідство дісталося до одного з лідерів клептократії, який зберіг в МВС і корупційні традиції, і "Беркут", і готовність бути палицею політичних репресій.

І Аваков показав, на що він здатний. Судді відпускають затриманих, хоча не треба бути правником, щоб розуміти, що син міністра внутрішніх справ і генерал міліції мають безліч можливостей для тиску на слідство.

Аваков молодший
Син очільника МВС Олександр Аваков, головний фігурант справи про рюкзаки

Сам Аваков активно залякує директора Антикорупційного бюро Артема Ситника відставкою, разом з однопартійцями старанно роздмухує його суперечки з Антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким і активно пропагує серед західних дипломатів думку, що йдеться не про викриття корупції, а про боротьбу за владу.

Тим часом Міністерство юстиції, яке очолює однопартієць Авакова Павло Петренко, позбавляє ліцензії одну з фірм, що оцінювала збитки від закупівлі рюкзаків. А один виробник рюкзаків бере всю провину на себе та погоджується відшкодувати збитки держави.

Петренко
Міністр юстиції та однопартієць Авакова Павло Петренко

І Антикорупційна прокуратура оголошує про закриття розслідувань проти Чеботаря та Авакова-молодшого.

Ми можемо писати і ухвалювати найкращі закони, але без посадовців, які першими ці закони будуть виконувати і захищати – корупція перемагатиме. Таких як Аваков і всіх його подільників обов'язково треба поставити перед Антикорупційного судом, якому ми останнім голосуванням передали всі справи про топ-корупцію.

Але для початку давайте їх не обирати керівництвом держави.

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Голосування за причетних до корупції політиків має стати табу для кожного, хто хоче мати доброчесну державу, справедливість, високий рівень життя. Не голосуймо за корупціонерів і тих, хто пов'язаний з корупціонерами, на президентських виборах, що наближаються.

І тоді Аваков шитиме рюкзаки у тюрмі.

Автор: Єгор Соболєв
Теги: Новини політики Новини України Доброчесна країна Арсен Аваков Затримання сина Авакова Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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