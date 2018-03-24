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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Як би виглядали герої "Гри престолів" в мультфільмі Disney: несподіване перевтілення

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"Гра престолів" / Фото з вільних джерел

Художники з мистецької студії Сombo Еstudio показали, який вигляд мали б герої популярного серіалу "Гра престолів", якби над створенням багатосерійної саги працювали б представники Disney. Знані персонажі одразу ж набули несподіваного вигляду.

Яскраві фото з'явились на офіційному сайті Сombo Еstudio.

Відомо, що над втіленням цікавого проекту працювали художники Фернандо Мендонса і Андерсон Маханскі. Неймовірна точність та колоритність вразила прихильників серіалу, які очікують 8 сезон фантастичної саги.

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Актори з "Гри престолів" на фото виглядають дуже реалістично, наче вони завжди були персонажами мультфільму. Відтак фанати серіалу були в захваті від незвичних робіт художників.


Дейєнеріс Таргарієн


Брієнна Тарт і Джейме Ланністер


Бран Старк і Ходор


Джон Сноу


Білий блукач​


Серсея Ланністер


Лорд Варіс


Тіріон Ланністер


Ар'я Старк та Сандор Кліган


Мелісандра

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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