Як чиновники Миколаєва різко взялися за відкриття аеропорту "для своїх"

У Миколаєві раптом вирішили в рекордні терміни відновити роботу місцевого аеропорту. Та так, щоб повністю – реконструювати злітно-посадкову смугу, світло- та радіолокаційне обладнання, сам аеровокзал відремонтувати по-європейськи. І місцеві чиновники навіть об заклад побилися – на відкриття приймуть борт номер один, тобто президентський.

Ну й пішло-поїхало. Ледь не на наступний день в аеропорті з'явились будівельники, і робота закипіла. От тільки одне питання лишилось – а тендер на роботи хтось оголошував? А проект реконструкції взагалі був? Аж ні, усе почали ремонтувати "на око. А документи оформити постфактум, аби час не втрачати.

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Чому так? Бо в аеропорт пустили давнього партнера Запорізької обладміністрації – будівельну фірму "ЖилПромСтрой-8 ". І тут почалось найцікавіше - час ікс, тобто обіцяна дата запуску аеропорту невблаганно наближався, а не те що борт номер 1 прийняти, тендер ніяк оголосити не могли.



А роботи тим часом виконувались. І вузол тугіше затягувався. Місцеві чиновники, що піарились на відкритті аеропорту ніяк не могли зметикувати, як розраховуватись із підрядником без тендеру державними грішми.

Навіть сам губернатор Савченко робив для обласних депутатів екскурсію та дивувався, як це Бог послав таких безкорисливих ремонтників. Але було б смішно, якби не йшлося про десятки мільйонів! І тут почали відбуватися справді дивні речі.

На нібито хабарі губернатору перед Новим роком погорів директор аеропорту Михайло Галайко. А саме він тягнув до останнього та не підписував документи для оголошення тендеру, після якого можна було б освоїти гроші.



Екс-директор аеропорту Михайло Галайко



Його закрили, оголосили підозру, згодом випустили під заставу. Але ж документи лишились непідписаними. Призначили нового очільника аеропорту – Владислава Волошина. Тепер йому передався цей головний біль. І зволікати він не став. Від аеропорту в ProZorro з'явився тендер, ніби роботи треба було виконувати з нуля, але ж усі то вже знали - більша частина факту вже було виконано.



Але в Миколаєві вдали, що нічого не знають і таки розіграли тендер на 102 мільйони та обрали переможцем київську ТОВ "ЄІС". Тоді вже не витримали та у справу втрутились місцеві активісти та НАБУ.

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Бюро порадило новопризначеному директору не квапитись із підписом договору, але в пана Волошина попри попередження, а може завдяки голосу зверху, рука не здригнулася. Хоча це – відверто кримінальна справа, з наочними доказами!



Далі усі лишень думали-гадали, а як ділитимуть гроші "ЄІС" та "ЖилПромСтрой-8"? І от сьогодні маємо вже новий поворот – раптом і несподівано укладений договір з "ЄІС" розірвали! А знаєте чому – бо губернатор Олексій Савченко так вирішив. Раніше вважав, що все нормально і Бог послав, а як тільки-но на адресу Миколаївської обладміністрації від аудитслужби надійшов лист, що тендер з "ЄІСом" розіграли з порушеннями, очі у всіх в області відкрилися.

І тепер вже губернатор вирішив написати листа новопризначеному керівнику аеропорту з рекомендацією усі договори негайно розірвати. Бо неправильні вони і незаконні, бо НАБУ вже цікавиться і небезпідставно.

І чомусь по-людськи раніше зробити не можна було – за законом провести спочатку тендер, а потім допустити сертифікованих робітників на стратегічний об'єкт і без докорів сумління перерізати червону стрічку на відкритті аеропорту.



І що маємо в сухому залишку? У найневигіднішому положенні насправді опинився будівельник "від Бога" – керівник та власник фірми "ЖилПромСтрой-8", яка почала самодіяльність в аеропорті, з легкої руки керівництва миколаївської ОДА. Цей факт, до речі, нашим агентам підтверджували робітники на об'єкті.

До речі, у сумний фінал ніхто напевне і не вірив, бо "ЖилПромСтрой-8" до цього моменту отримував та освоював наймільойнніші тендери в регіоні. А тут така прикрість. Як тепер з ними розраховуватимуться за "благодійність" – питання риторичне.

Нинішній виконувач обов'язків директора аеропорту Владислав Волошин. Раз підписав. Два – розірвав договір. Формально винний, бо посада відповідальна. Його попередник Галайко вже під слідством.



Нинішній виконувач обов'язків директора аеропорту Владислав Волошин



Місцева прокуратура тихіше води і нижче трави. Нічого не помічають – мабуть, роботи так багато, що голови не підняти, аби побачити відверті огріхи місцевої влади.

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Миколаївці! Їм от точно не позаздриш. Мрія про безтурботні перельоти з рідного міста у всі куточки земної кулі або хоча б на традиційні курорти відсувається щодалі і далі.



І ще, до речі, дуже важливе питання – чи проводитимуть експертизу безпечності проведеної безтендерної реконструкції – як не крути, аеропорт – це стратегічний об'єкт і самодіяльність тут може обернутися неприємними наслідками. Отже, до розв'язки ще далеко.