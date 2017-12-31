Як депутати святкуватимуть Новий рік
На Мальдівах, у засніжених Карпатах чи вдома з олів'є – як народні обранці святкуватимуть Новий Рік.
Як депутати святкують Новий Рік за них краще розповідають їхні соцмережі. Однак деякі секрети нам дізнатись таки вдалось. Нардеп від "Батьківщини" Альона Шкрум зустрічатиме 2018 в європейському стилі – на вечірці з друзями, але одягнута буде в американському.
У нас є одні з найкращих друзів, які також були свідками на весіллі з Миколою, вони кожного року роблять тематичний Новий Рік. Цього року вечірка, страшно сказати, у стилі американський хіп-хоп,
– зазначила Шкрум.
А от завжди елегантна Олена Сотник виявилась прихильницею сімейного Нового Року. Розповідає, що традиції родинного святкування і олів'є зрадила лише раз. Та хоч і вдома – святкуватиме все одно в сукні. Через забобони.
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Вікторія Сюмар, виявляється, не любить собак.
"Всілякі офіціози я не люблю. Ключове – це з дочкою готувати. Ну я радянська людина: я буду готувати олів'є", – заявила народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар.
А інші депутати йдуть до ресторану, щоб не витрачати сили на приготування. Економлять для танців, до прикладу Віктор Чумак.
Як будуть святкувати інші депутати – дивіться у сюжеті.
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