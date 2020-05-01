Як депутати та бізнесмени відпочивають у дорогих готелях під час карантину: розслідування

Суворий карантин в Україні діє вже понад півтора місяці. Переважна більшість закладів, кафе, салонів краси, ресторанів дотримуються правил і зачинили свої двері. Пересічні громадяни не мали змоги скористатись їхніми послугами, що стримувало соціальні контакти та уповільнило поширення вірусу. Але є багато закладів, які не призупинили роботу. У них є або впливові власники, або VIP-клієнти.

Про розваги відомих бізнесменів та політиків під час карантину дізнавались журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

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Як готель в центрі Києва може відмовити близькому другу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провести зустріч, якщо йому "дуже треба"? Або як зачинити двері ресторану, якщо його відвідує народний депутат – товариш мера столиці Віталія Кличка? За час карантину чимало таких випадків потрапило у об'єктив камери журналістів. "Схеми" дізнались, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, та які питання вони можуть вирішувати під час суцільних обмежень для інших.

Карантинний час у п'ятизірковому готелі

8 квітня 2020 року уряд у зв'язку з пандемією COVID-19 запровадив жорсткіші правила карантину по всій країні. Зокрема, заборонив людям пересуватися групою більше 2 й перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора. В той самий день, приблизно о 18:00, знімальна група "Схем" звернула увагу на автомобілі преміум класу, припарковані біля п'ятизіркового готелю Hyatt в центрі столиці.



Готель Hyatt у Києві / Фото radiosvoboda

Біля входу до нього чатували охоронці. Згодом журналісти помітили, що на парковці готелю з'явилося авто, з якого вийшов народний депутат і член парламентського комітету з питань бюджету Валерій Лунченко. Охоронець завів чоловіків до готелю.



Валерій Лунченко / Фото radiosvoboda

А напередодні приїзду депутата звідти вийшов невідомий чоловік і поїхав на автівці, яка, за даними журналістів, зареєстрована на харківського бізнесмена Юрія Кірєєва.



На автівці харківського бізнесмена Юрія Кірєєва їхав невідомий чоловік / Фото radiosvoboda

Пізніше до виходу з готелю підігнали Mercedes, який прикривало авто охорони. І вже за декілька секунд журналісти побачили колишнього народного депутата, друга та бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького.



Ігор Котвіцький / Фото radiosvoboda

Пізніше його кортеж залишив парковку. Слідом за ним поїхало і авто, на якому приїхав депутат Лунченко.

Автомобілі попрямували в урядовий квартал і біля Кабміну звернули до Sanahunt – одного з найдорожчих бутиків столиці. На парковці вони не зупинилися, а заїхали просто на територію закритого двору закладу.

Згодом до журналістів вийшов один з охоронців закладу із запитанням: "З якою метою тут стоїте?". А на зустрічне питання журналістів, чи відкритий Sanahunt, він відповів заперечно. Водночас, "Схеми" тоді зауважили, що світла в магазині не було. Однак на сайті бутика зазначено, що там же розташований і ресторан.



До журналістів підійшов один з охоронців / Фото radiosvoboda

Згодом, приблизно о 22:00, журналісти зафіксували, як ворота закладу відчинилися і з його закритої території спершу виїхало авто, яким користується народний депутат Лунченко.

Авто знімальної групи одразу ж заблокувала Toyota Camry – однак "Схемам" усе ж вдалося помітити, як територію закладу з вимкненими фарами та проти руху транспорту покинуло авто колишнього народного депутата друга та бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького.



Журналістам вдалося зафіксувати автівки / Фото radiosvoboda

Журналісти вирішили поцікавитися в пасажирів Toyota Camry, хто вони і для чого блокували машину знімальної групи – і впізнали в одному з пасажирів того ж чоловіка, який раніше вийшов з території закладу перед виїздом відвідувачів.

Виходить, що Котвіцький і Лунченко у розпал карантину відвідували спершу готель, а потім заклад, який має бути закритим – і у такий спосіб могли порушувати карантинні норми.

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Бронювання столу у Sanahunt Lounge

"Схеми" спробували забронювати стіл у вищезгаданому ресторані Sanahunt Lounge – однак там телефоном відповіли, що заклад працює лише "на виніс". Редакція також звернулася до Sanahunt за офіційним коментарем.

Там не надали своїх пояснень до ефіру, але згодом розмістили повідомлення на сайті, де зазначили:

Приміщення ресторану Sanahunt Lounge та приміщення магазину Sanahunt Luxury Department Store зачинені з 17 березня 2020 року для приймання відвідувачів відповідно до вимог законодавства,

– написали на сайті.

І додали, що ці заклади "здійснюють торговельну діяльність виключно із застосуванням адресної доставки замовлень", що також передбачає "можливість одержання замовлення споживачами за місцем знаходження" Sanahunt.



Sanahunt Lounge / Фото sanahunt.com

Водночас, там відзначили, що "не можуть ані спростувати, ані підтвердити факт та мету перебування на прибудинковій території будівлі за адресою по вул. Грушевського 8/16 осіб, які зазначені у журналістському зверненні. Крім того, оскільки народні депутати України є суб’єктами владних повноважень, ми не є належним розпорядником інформації, яка їх стосується, у значенні Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Крім того, журналісти зателефонували і до п'ятизіркового готелю Hyatt, з якого, як вони раніше зафіксували, виходила низка людей – із запитанням, чи можна влаштувати там зустріч. В готелі таку можливість заперечили:

– Чи можна зустріч провести у вашому готелі?

– Ні-ні, на жаль, у нас все зачинено. Зустрічі не проводяться в готелі.

– Тобто, ані лобі, ані якісь кімнати для зустрічей, конференц-зали?

– Ні, все зачинено. Всі конференц-зали також перекриті. Навіть для гостей.

Однак зауважили, що гості готелю, які проживають у ньому тривалий час, можуть запрошувати до себе відвідувача – але одного і за умови попереднього повідомлення.

– Ми фіксували протягом багатьох днів – 8, 14, 22 квітня – як бізнесмен Ігор Котвіцький постійно відвідує ваш готель. І туди приїжджають також депутати та різні бізнесмени.

– Вся інформація про наших гостей конфіденційна: ми ніяких імен і прізвищ не можемо озвучувати, хто у нас зупиняється чи не зупиняється. Єдине, що я можу відповісти, що ніяких бізнес-заходів у нас немає в готелі. І перебувають тут тільки ті гості, які проживають тут вже довгий період часу. Можливість у нас відпочивати, взагалі, зупинитись у готелі – є, якщо це гість наш постійний, який, ми точно знаємо, що ніде не перебував за кордоном останні два тижні.

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– Якщо людина приїжджає до когось на зустріч в готельному номері, наприклад, цю людину пропустять?

– Якщо ця людина нас заздалегідь повідомила про те, що в неї буде гість, сказала прізвище та ім'я, то ми перевіряємо температуру на вході обов'язково і пропускаємо цього гостя. Це не має бути більше одного гостя.

– Більше 1 не може? Якщо 2 – це вже порушення?

– Так. Так.

– Ми фіксували, як дві людини приїжджали.

– Я не можу вам сказати такої інформації.

Чи можна вважати дії цих осіб порушеннями

Примітно, що в постанові Кабінету міністрів "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" забороняється, зокрема, і "робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) (...), крім провадження діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації".



В Україні – суворі карантинні обмеження / Фото Укрінформ

А в розпорядженні Київської міської державної адміністрації "Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня" також зазначено, що "до окремого розпорядження максимально обмежується робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку".

Під час карантину ці норми мають виконуватись, і їхнє виконання мають контролювати – розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан:.

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"Призупинити – рішення в умовах карантину – це є обов'язковим. Поліція має контролювати. У випадку, якщо вони працюють, накладаються штрафні санкції у вигляді спочатку 17 тисяч гривень. А далі, якщо вже не виконується рішення, застосовується 325 стаття Кримінального "кодексу", – сказав Рубан.

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