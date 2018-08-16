Як Геннадій Кернес віддячить київській владі за закриття його справи

Два роки тому в Харківській міській раді пройшли обшуки, тоді Кернеса та його давнього партнера Михайла Добкіна прокурори звинуватили в тому, що вони за час керування Харковом вивели і привласнили сотні гектарів землі в лісопаркових зонах. А це 4% від всієї території міста.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, ця скандальна історія отримала назву "кооперативної справи", оскільки земля виводилася з власності міської громади через фіктивні житлові кооперативи, підконтрольні Кернесу та Добкіну. Тоді генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Геннадій Кернес та Михайло Добкін завдали бюджету і громадянам збитків на мільярди гривень, вкравши 650 гектарів землі в місті Харкові. Проте справа справа досі не передана до суду, а Кернесу, наприклад, підозра по цій справі досі навіть не оголошена.

А тепер подивимось на інший випадок. Це нещодавній судовий вирок щодо одного київського електрика. Він, проникнувши в сусідську квартиру поцупив звідти: два простирадла, дві наволочки, три рушники та столовий сервіз, всього на суму в тисячу сорок гривень, за що був засуджений Шевченківським районним судом столиці на три роки позбавлення волі,

– розповів Гнап.

Журналіст зазначив, що він не виправдовує електрика і його крадіжку, тільки у нас наче всі рівні перед законом, тільки дехто рівніше. Якщо ти вкрав білизну – ти злочинець. Якщо ти крадеш землю цілими князівствами, ти – державний діяч і міцний господарник.

"Бо, київський електрик, навряд чи допоможе президенту та генпрокурору переобратися на другий термін, бо крім вкраденої білизни з нього і взяти нема чого. А от мер Харкова може і адміністративним ресурсом поділитися, і бюджетників нахилити, і організувати правильний підрахунок голосів, і частину від вкраденого кому треба передати нагору", – наголосив Гнап.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 16 серпня 2018