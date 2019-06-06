Як кіт Терези Мей ледь не зірвав візит Дональда Трампа: фото

Кіт Ларрі прем’єр-міністерки Великобританії заліз під броньоване авто американського президента Дональда Трампа "The Beast" і відмовлявся вилізати.

Тварина, яка живе у легендарному будинку номер 10 на вулиці Даунінг-стріт, разом з керівником чи керівницею британського уряду, змусив нервувати службу безпеки американського глави.

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Кіт заліз під броньоване авто Трампа "Звір" ("The Beast") і відмовився вилізати звідти.

Він може пережити кулі, вибухи, хімічну зброю, але відомий броньований лімузин Дональда Трампа "Звір" змушений стояти через кота Ларрі з Даунінг стріт,

– написало AFP.

It can survive bullets, explosions and chemical weapons, but 'The Beast' -- Donald Trump's famed armoured limousine was brought to a standstill by Larry the Downing Street cat

@lealolivas pic.twitter.com/Twaa0OkFCw — AFP news agency (@AFP) 4 червня 2019 р.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) 4 червня 2019 р.

Потім Ларрі все таки вийшов з-під автомобіля Трампа і вмостився на підвіконику.

Що відомо про Ларрі? Його прийняли на посаду "головного мишолова" країни у 2011 році. Відтоді він став загальним улюбленцем. Зокрема, на цій роботі Ларрі "пережив" уже двох прем'єр-міністрів, написала британська преса після оголошення відставки Терези Мей.

Як твердить офіційна біографія хвостатого на сторінці британського уряду, "Ларрі проводить дні, зустрічаючи гостей дому, перевіряючи заходи безпеки та випробовуючи зручність для сну в античних меблів".