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      Як коронавірус вплине на економіку України: пояснення Милованова

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      Милованов заявив, що коронавірус не вплине на економіку України / 24 канал

      Спалах китайського коронавірусу не матиме суттєвого впливу на економічну ситуацію в Україні. Постраждати можуть лише туроператори, адже їм доведеться евакуйовувати своїх клієнтів з Китаю.

      Про потенційний вплив смертельного вірусу повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

      Зверніть увагу! В Китаї закінчили будувати лікарню для хворих на коронавірус: відео

      Перші прямі втрати, які виникають у таких випадках – це втрати у галузі туризму,
      – заявив він.

      Міністр зазначив, що в Україні зовнішній туризм є незначним. Він становить приблизно 2% від ВВП. "Нам тут пощастило, але у поганому сенсі. Тому у нас ефект буде низьким", – додав Милованов.

      За його словами, спалах вірусу не має вплинути на товарообіг. Однак може завдати деяких збитків туроператорам. Адже їм доведеться евакуйовувати своїх клієнтів з Китаю.

      Основне про смертельний коронавірус

      • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
      • В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Однак Міністерство охорони здоров'я вживає заходів безпеки. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання. Детально про те, де зафіксували смертельне захворювання, читайте тут.
      • МАУ здійснить два рейси за українськими громадянами в Китай внаслідок спалаху коронавірусу в країні – 30 січня та 3 лютого.
      • Симптоми коронавірусу: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Міністерство економічного розвитку і торгівлі Подорожі Китай Тимофій Милованов – новини Туристичний бізнес
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