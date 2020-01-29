Як коронавірус вплине на економіку України: пояснення Милованова

Спалах китайського коронавірусу не матиме суттєвого впливу на економічну ситуацію в Україні. Постраждати можуть лише туроператори, адже їм доведеться евакуйовувати своїх клієнтів з Китаю.

Про потенційний вплив смертельного вірусу повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

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Перші прямі втрати, які виникають у таких випадках – це втрати у галузі туризму,

– заявив він.

Міністр зазначив, що в Україні зовнішній туризм є незначним. Він становить приблизно 2% від ВВП. "Нам тут пощастило, але у поганому сенсі. Тому у нас ефект буде низьким", – додав Милованов.

За його словами, спалах вірусу не має вплинути на товарообіг. Однак може завдати деяких збитків туроператорам. Адже їм доведеться евакуйовувати своїх клієнтів з Китаю.

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