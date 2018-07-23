Як Меган Маркл ставиться до Кейт Міддлтон

Напередодні дружини британських принців Кейт Міддлтон та Меган Маркл разом відвідали щорічний Вімблдонський турнір з тенісу. Світ ретельно спостерігав не лише за перебігом тенісного змагання, а й за тим, як спілкувалися між собою дві герцогині.

Королівський фотограф Марк Стюарт запевняє, що між Кейт Міддлтон і Меган Маркл немає жодного суперництва, пише британське видання Vogue.

Читайте також: Меган Маркл чи Кейт Міддлтон: хто витрачає більше грошей на одяг

Стюарт зазначає, що Меган швидко пристосовується до королівського життя.

Меган дозволяє Кейт бути лідером. Це показує, наскільки добре вона адаптувалася. Вона усвідомлює, що одного разу Кейт стане королевою. При цьому, між ними абсолютно немає суперництва,

– розповідає королівський фотограф.

Зауважимо, що експерти з мови тіла проаналізували перший спільний спільний вихід дружин британських принців. Висновок був таким, що Меган стежила за поведінкою Кейт, щоб зрозуміти, як їй самій реагувати на те, що відбувається.



Кейт Міддлтон і Меган Маркл / Getty