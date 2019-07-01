Як може скластися коаліція у майбутньому парламенті: відповідь експерта

Про майбутню коаліцію, з якими партіями може об'єднатися "Слуга народу", про популізм партій та скандальні заяви глави Офісу Президента Андрія Богдана – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

Як може скластися коаліція у майбутньому парламенті?

– Це складне питання. Адже нині основна позиція "Слуги народу" в тому, що вони готові формувати однопартійну коаліцію. Теоретично у них цілком може вистачити мандатів, аби самостійно сформувати уряд – треба 226 мандатів.

Важливо! Знайти стерильних людей неможливо, – Разумков про чистку списків "Слуги народу"

– Але вони можуть також прийняти рішення і об’єднатися. До прикладу, залучення партії "Голос" зможе зменшити негативне сприйняття гіпотетичної коаліції "Слуги народу" в західних регіонах України.

– Також неодноразово лунали гучні заяви з боку керівників "Слуги народу" щодо того, що вони розглядають можливість створення коаліції з "Голосом" Святослава Вакарчука та партією "Сила і честь" Ігоря Смешка в якості потенційних партнерів.

Чому виборці голосують за пусті обіцянки партій?

– Проекти партій відображають певний суспільний запит, наприклад на нові обличчя чи курсу на ЄС. Багато з того, що називають популізмом, – це просто спроби політиків хоч якось реагувати на відповідні суспільні запити. Є, наприклад, проблема з тарифами на газ, тому політики й пропонують якісь шляхи вирішення цього, аби українці їх обирали.

– Інша річ – це саме вирішення. Адже хтось може пропонувати зниження тарифів, а хтось – оголошує війну проти так званих "газових баронів". Я думаю, що не треба говорити, що якісь кроки політиків – це популізм, треба дивитися на те, наскільки вони є обґрунтованими.

Клюєв балотуватиметься до Ради

– Особисто я б запропонував Клюєву балотуватися від Донецька, де він проживає і, очевидно, мав шанси контактувати з місцевими виборцями. Ця історія – це безперечно юридичний казус, тому що ніхто не ставить під сумнів той факт, що Донецьк – це Україна, відповідно, проживання там – це проживання на території України.



Андрій Клюєв

– В нас зараз багатьом політикам приписують реванш політичних сил, проте більшість із них не виходить за рамки тієї практики, яка у нас домінувала 5 років. Але мене більше хвилює партія "Опозиційна платформа – За життя", яка нині займає друге місце за соцопитуваннями і вони, швидше за все, матимуть другу за чисельністю фракцію в Раді.

Про скандальні заяви Богдана

– Ймовірно, партія "Слуга народу" боїться відлякати виборців зі Сходу, тому вони роблять такі скандальні заяви (йдеться, зокрема, про те, що Богдан хоче дозволити на Донбасі російську мову зробити регіональною, – 24 канал). Хоча я особисто у цьому інтерв'ю якоїсь продуманої, хитрої системи, спрямованої на мобілізацію виборців, не побачив.

– Всі ми розуміємо, що питання мови не є ключовим у аспекті врегулювання і припинення війни, там є низка інших проблем.

– Чому підняли питання про проведення референдуму на Донбасі? Поки що проведення будь-якого референдуму в Україні є досить сумнівним через відсутність якоїсь законодавчої бази. Якщо її створять, то можливо це і станеться. До того ж, далеко не всі питання можуть виноситися на референдум.