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      Знайти стерильних людей неможливо, – Разумков про чистку списків "Слуги народу".

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      У "Слузі народу" заявили про можливу чистку свого списку
      У "Слузі народу" заявили про можливу чистку свого списку / 24 канал

      До 8 липня політична сила може очистити свої списки кандидатів до Верховної Ради, якщо українці повідомлятимуть про їхню неблагонадійність.

      Принципово – не брати у списки колишній народних депутатів, про це сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Цензор.нет".

      Кандати у ВР: Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили

      Він пояснив, що від партії у ВР будуть представлені представники різних верств населення і різних професійних груп і сфер, якщо їх підтримає український виборець.

      При цьому Разумков зазначив, що знайти "стерильних людей" неможливо, оскільки всі активні в тій чи іншій мірі співпрацювали і з владою, і з представниками бізнесу, активістами і так далі.

      Однак у партії обіцяють виключати зі списків тих, хто "кидає тінь на її репутацію".

      Ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив в наш список… Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду,
      – сказав Разумков.

      Він додав, що за законодавством список можна очистити до 8 липня, коли ще можна відкликати тих чи інших кандидатів.


      Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

      Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков, раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.

      вибори рейтинг партій
      Які партії можуть потрапити до ВР 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Дмитро Разумков Верховна Рада
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