Знайти стерильних людей неможливо, – Разумков про чистку списків "Слуги народу".

До 8 липня політична сила може очистити свої списки кандидатів до Верховної Ради, якщо українці повідомлятимуть про їхню неблагонадійність.

Принципово – не брати у списки колишній народних депутатів, про це сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Цензор.нет".

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Він пояснив, що від партії у ВР будуть представлені представники різних верств населення і різних професійних груп і сфер, якщо їх підтримає український виборець.

При цьому Разумков зазначив, що знайти "стерильних людей" неможливо, оскільки всі активні в тій чи іншій мірі співпрацювали і з владою, і з представниками бізнесу, активістами і так далі.

Однак у партії обіцяють виключати зі списків тих, хто "кидає тінь на її репутацію".

Ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив в наш список… Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду,

– сказав Разумков.

Він додав, що за законодавством список можна очистити до 8 липня, коли ще можна відкликати тих чи інших кандидатів.



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Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков, раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.



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