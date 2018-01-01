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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як на передовій зустріли Новий рік: спецрепортаж з зони АТО

21:31, 1 січня 412 Читать новость на русском

В ніч виїхати на позиції нема можливості – дороги настільки розмило, що навіть військова техніка не може проїхати. Тож, святкування відбувається просто у штабі. Президента з телевізора ледь чути, а от вітання легендарного комбата Пікета бійці слухають уважно.

"Україні і українцям я хочу побажати політиків і керівників, які б піклувалися про свою країну, цінували Україну, її ресурси та населення", – привітав командир батальйону ЗСУ Олександр Щербина.

Читайте також: Бійці Закарпатського легіону привітали українців з Новим роком видовищним відео

Командир на псевдо Харон свій подарунок вже отримав – календар від відомого музиканта Юрка Журавля. У нього є фото, яке зробили з ним в останні дні перед службою – ще влітку 2016.

З новорічних атрибутів на передку лише салат олів’є та кілька прикрас. Бійці до цього ставляться філософськи.

Як минула новорічна ніч у зоні АТО – дивіться у сюжеті.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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