Як на передовій зустріли Новий рік: спецрепортаж з зони АТО

В ніч виїхати на позиції нема можливості – дороги настільки розмило, що навіть військова техніка не може проїхати. Тож, святкування відбувається просто у штабі. Президента з телевізора ледь чути, а от вітання легендарного комбата Пікета бійці слухають уважно.

"Україні і українцям я хочу побажати політиків і керівників, які б піклувалися про свою країну, цінували Україну, її ресурси та населення", – привітав командир батальйону ЗСУ Олександр Щербина.

Читайте також: Бійці Закарпатського легіону привітали українців з Новим роком видовищним відео

Командир на псевдо Харон свій подарунок вже отримав – календар від відомого музиканта Юрка Журавля. У нього є фото, яке зробили з ним в останні дні перед службою – ще влітку 2016.



З новорічних атрибутів на передку лише салат олів’є та кілька прикрас. Бійці до цього ставляться філософськи.

Як минула новорічна ніч у зоні АТО – дивіться у сюжеті.