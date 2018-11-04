Як на українців оформляють кредити без їхнього відома: шахрайські схеми

Українці можуть навіть не здогадуватися, що хтось на їхнє ім'я намагається взяти кредит. І для цього навіть не потрібні оригінали документів чи підпис.

Лише через одну компанію мікро-кредитування, СБУ нарахувала тисячу випадків шахрайства. До прикладу, в таку ситуацію потрапив і бізнесмен Валерій Яковенко, який нещодавно в поштовій скриньці знайшов неочікуваного листа. Там йшлося, що він оформив кредит онлайн. І заборгував десять тисяч гривень.

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"За фактом фінансова компанія видає кредит третій особі. А відповідати за нього мені", – сказав бізнесмен Валерій Яковенко.

Після публічного розголосу незаконний кредит пообіцяли закрити. Але тепер чоловік має зіпсовану кредитну історію.

Банківського працівника Юлію ошукали за такою ж схемою. Тільки її кредит та ж компанія MoneyVeo погодилася закрити аж через рік. Спочатку морально тиснули на родину. У компанії пояснили, шахраї оформлюють кредити на третіх осіб. Проте, таких випадків небагато. Зараз усі справи анульовують.

Найчастіше таким шахрайством займаються в разі, якщо персональні дані є у відкритому доступі в інтернеті. Шахраї не дрімають,

– сказала виконавчий директор компанії MoneyVeo Альона Андронікова.

Місяць тому Служба безпеки вже приходила з обшуками саме в цю компанію. Її підозрюють у використанні особистих даних для псевдокредитування. Валерій та Юлія також припускає, що до його афери причетна компанія MoneyVeo. Адже, аби отримати кредит, окрім копій документів, потрібно пройти верифікацію, тобто підтвердити особу.

Яковенко припускає, що його документи шахраї знайшли на сайті ProZorro, де бізнесмен бере участь у тендерах. Але справа не лише в ProZorro. У Юлії раніше невідомі викрали копії документів. Проте, потрапити в пастку може будь-хто. Якщо хоч раз залишав свої дані в інтернеті або навіть банку.

Тому будьте обережні, адже навіть у цей момент без вашого відома хтось може намагатися відкрити кредит на ваше ім'я. Наприклад, Юлія буквально перед зйомкою дізналася, що на її документи місяць тому знову намагалися відкрити кредит. Уже через іншу компанію.