Як на Великдень у Києві працюватиме громадський транспорт

На Великдень та поминальні дні у Києві міський пасажирський транспорт працюватиме довше. Так, метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня – ще й на 1 годину раніше.

Наземний транспорт у Києві теж працюватиме на 1 годину довше у ніч з 27 квітня на 28 квітня. А роботу 28 квітня розпочне на 1 годину раніше.

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Збільшать кількість маршруток, що курсують біля місць проведення богослужінь. А біля самих місць богослужінь на час святкування Великодня працюватимуть додаткові зупинки.

Збільшать кількість транспорту та з’являться додаткові маршрути для перевезення киян до міських кладовищ у поминальні дні. Загалом планують залучити 407 автобусів, усього ж працюватиме 2265 одиниць транспорту.

Крім того, 5 травня заборонять паркування автомобілів на вулиці Електротехнічній та заїзд авто на вулицю Крайню і на вулицю Кубанської України (на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка). Заборона не стосуватиметься великих автобусів та спецтранспорту.