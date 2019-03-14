Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу

Минув рік з того моменту, як в результаті спецоперації було викрито зраду антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Ця історія стала символом кругової поруки, зруйнувати яку можуть лише вибори.

Як Назар Холодницький став спільником влади

Записуючі пристрої, встановлені в акваріумі в службовому кабінеті Назара Холодницького, зафіксували чисельні факти допомоги фігурантам кримінальних проваджень, блокування санкцій суду на їх обшуки та інструктаж з метою звести нанівець зусилля НАБУ по викриттю корупціонерів.

Замість того, щоб піти в безславне небуття та зберегти репутацію якщо не свою, то хоча б антикорупційного відомства, Холодницький став спільником чинної влади.

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Дисциплінарна комісія прокурорів замість звільнення оголосила йому догану, а він цілий рік справно відпрацьовував своїм рятівникам з найвищих кабінетів державної влади, які перетворилися на корупційні годівниці.

Втомившись говорити мовою натяків, посол США Мері Йованович з нагоди річниці спецоперації з акваріумом прямим текстом закликала звільнити Холодницького. Це означає, що подальше перебування Холодницька на посаді буде заважати нормальній співпраці України та США.



Назар Холодницький та Петро Порошенко

Звільнення Холодницького публічно підтримали під час зустрічей з активістами ключові кандидати в президенти. Точніше, майже все, крім чинного гаранта Конституції – нинішній господар Банкової якраз і отримав від Холодницького всі поступки, яких прагнув.

Така прямолінійна вимога американського посла звільнити Холодницького означає, що навіть терплячі дипломати втомилися чекати. Їхня логіка зрозуміла.

З одного боку, Америка інвестувала надто багато зусиль та грошей в створення антикорупційної інфраструктури в Україні. Для США важливо підтримувати Україну, щоб тримати світовий баланс у відносинах із Росією.

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З іншого ж боку, громадяни США, як і інших провідних країн світу, справно сплачують податки, частина яких іде в Україну для порятунку влади, що неспроможна збирати податки зі своїх олігархів та не здатна зупинити розграбунок бюджету місцевими політико-мафіозними кланами.

Ультиматуми партнерів

В таких умовах, коли уривається терпець, як у випадку з Холодницьким, американці починають говорити жорсткою мовою ультиматумів. Один з близьких соратників колишнього віце-президента Джо Байдена зізнався в розмові зі мною, що кілька років тому американці висунули київської влади два ультиматума, без виконання яких вони відмовлялися від подальшої співпраці.

Оскільки президент Петро Порошенко і тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк конкурували між собою, то претензії стосувалися обох таборів тодішньої влади: від Яценюка потрібно прибрати Миколу Мартиненка, а від Порошенка – Віктора Шокіна.

Без виконання цих умов Байден відмовлявся летіти до України, а влада Америки – видавати гарантії на цінні папери України, щоб уряд Яценюка міг позичати під менший відсоток.

У підсумку, з великим небажанням, але Яценюк і Порошенко пішли на виконання вимог. Обидві цілі були досягнуті, Україна отримала чергову ін'єкцію, але системні проблеми з корупцією нікуди не поділися.



Арсеній Яценюк та Петро Порошенко

Мартиненко хоч і склав повноваження, але пов'язані з ним фірми-прокладки продовжили заробляти на державних компаніях. Ну, а замість Віктора Шокіна генеральним прокурором став ще більш одіозний Юрій Луценко, який не мав вищої освіти та почав, не ховаючись, займатися політикою в аполітичній за визначенням прокуратурі.

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І от тепер американці намагаються повторити свою політику тиску щодо відставки Холодницького – фактично це означає, що без виконання вимоги уряд Америки може відкликати свою згоду на видачу чергового траншу МВФ.

Правоохоронці, які фігурували в корупційних скандалах

Історія Назара Холодницького – це лише епізод тотальної деградації силових структур в Україні. У кожному відомстві найвищі посади обіймають люди, заплямовані корупційними оборудками.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прославився справою про рюкзаки та розстановкою смотрящих на державних компаніях, що належать до квоти "Народного фронту".



Арсен Аваков

У генпрокурора Юрія Луценка виявили з десяток квартир у Києві та Криму, оформлені на пенсіонерку-бухгалтерку дружини, а сам маєток прокурорської родини під Києвом значиться за батьком Ірини Луценко, що також є звичайним пенсіонером.

Водночас прокурору Луценку ставлять у докір кришування мереж ігрових автоматів, табачних монополій та масову реабілітацію соратників Януковича.



Юрій Луценко

Плямою на мундирі Службі безпеки України є перший заступник голови Павло Демчина, якому має дякувати Віктор Медведчук за знищення конкуренції на ринку скрапленого автомобільного газу.



Павло Демчина

Павло Демчина також був викритий в незаконному збагаченні, а від підозри його врятував той самий Холодницький. Тому не дивно, що дискредитовані силовики замість того, щоб бути безсторонніми під час виборів, обрали собі фаворитів серед кандидатів. І тепер президентські перегони в Україні відбуваються під знаком протистояння силовиків.

Конфлікт між спецслужбами

За декілька тижнів до виборів Міністр внутрішніх справ Арсена Авакова не захотів грати в сценарій переобрання чинного президента за будь-яку ціну та викрив підкуп виборців з боку чинного президента за технологією так званої "Сітки".

Мотиви Авакова зрозумілі – Порошенко, який всі роки прагнув прибрати його з крісла міністра, після виборів точно досягне своєї мети. Тому Аваков вирішив іти ва-банк та прямо називати речі своїми іменами в частини скупки голосів.

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За це на Авакова обрушилися кари небесні – він отримав позов з вимогою звільнення в зв'язку з незнанням української мови (п'ять років це питання нікого не турбувала, але тепер раптом стривожило).

До цього Аваков заявив про прослушку біля офісу Володимира Зеленського, і СБУ відкрила справу вже проти Авакова через нібито свідомий зрив операції по затриманню державного зрадника.

Паралельно генеральний прокурор Луценко порушив кримінальну справу за спробу підкупу депутата і одночасно кандидата в президенти на прізвище Юрій Тимошенко, якого називають технічним кандидатом проти одного з фаворитів гонки.

Війна силовиків під час виборів може погано завершитися для країни. Адже люди, наділені монополією на насильство, але виключно в інтересах суспільства, можуть перевернути свої повноваження на користь конкретних політиків. Чим це може закінчитися, ми все бачили під час кривавої розв'язки Революції гідності.

Тому всі без виключення силовики, дискредитовані за часів роботи нинішньої влади, мають піти. В кращому випадку – на безславний спочинок на політичному кладовищі. Але ті, хто були причетні до розграбунку знекровленої війною та корупцією держави, мають сісти на лаву підсудних.