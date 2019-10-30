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      Як непрості 90-ті об'єднали жінок, які сьогодні успішно керують містом на Харківщині

      Пліч-о-пліч 45 Читать новость на русском

      Сьогодні роль жінки в суспільстві зростає. Не лише в Україні, але й в усьому світі. Рівноправна участь жінок і чоловіків є запорукою сталого економічного розвитку громади. Так, у колишньому козацькому містечку Мерефі на Харківщині нині порядкують жінки. Що з того виходить – читайте нижче.

      Мереф’янський будинок культури у місті один і саме там сконцентровано найбільше можливостей для творчого розвитку дітей: хореографія, вокал, театральний, спорт, ужиткове мистецтво, малювання.

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      Там – як у вулику. В кожному кабінеті репетиції, заняття чи тренування, а у підвалі скромно тренується чинний чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів.

      У директорки будинку культури Ірини Сердюк вистачає запалу координувати роботу більше 40 гуртків. Під її керівництвом – понад 20 працівників. Вона вигадує номери і костюми, адмініструє поїздки на конкурси та змагання.

      Ірина Сердюк
      Ірина Сердюк

      Активні і цілеспрямовані жінки – це те, чим приємно дивує Мерефа.

      Мерефа – місто у Харківському районі, розташоване за 20 кілометрів від обласного центру. Населення ОТГ — близько 25 тисяч осіб. До складу громади входять 7 населених пунктів. На території Мереф’янської громади проживає близько 15 000 жінок. З них 4 тисячі долучені до роботи місцевої Жіночої ради.

      У Будинку творчості вже оновили фасад, зробивши його енергоефективним. Наступні заплановані проєкти – ремонт глядацької зали і реконструкція сцени.

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      Що таке Жіноча рада? Це консультативно-дорадчий орган при міській раді. Заснована у 1996 році для ефективного представлення жінок у всіх сферах життя громади. Пріоритетні напрямки роботи: інтереси дітей, молоді, жінок і людей похилого віку.

      Засідання Жіночої ради відбуваються не рідше, ніж один раз на місяць. Пані Раїса Угненко – незмінна голова Жіночої ради більше 20 років. Згадує – до створення Ради підштовхнули непрості 90-ті.

      Перестали працювати великі підприємства. І сім’ї, які династіями на них працювали, залишилися без роботи,
      – каже пані Раїса.

      Тоді об’єднатися вирішили 360 представниць різних організацій та підприємств міста. До Ради увійшли найпрогресивніші жінки – лідерки в освіті, економіці та політиці.

      Засідання Жіночої ради у Мерефі
      Засідання Жіночої ради у Мерефі

      Вражає те, що діяльність Ради, усі 23 роки її існування, не коштувала місту грошей. Міська рада допомагає із приміщеннями для засідань і надає інформаційну підтримку. А членкині Жіночої ради щороку звітують на засіданнях виконкому про свою роботу.

      Так, представниця Жіночої Ради пані Валентина розробила проєкт очищення озера і облаштування території біля нього.

      У лютому ми сюди пригнали техніку і почали чистити. Береги вичистили до певної глибини, відкрили джерела. Продовжуємо втілювати наш проєкт. Оце все було в очереті,
      – звітує Валентина.

      Також тут встановили ліхтарі, а в планах – альтанки, лави та мангали, щоб перетворити озеро на безпечний та зручний громадський простір.

      Озеро в місті Мерефі на Харківщині
      Озеро в місті Мерефі на Харківщині

      Мешканці Мерефи підтримують ініціативи Жіночої ради і активну позицію жінок в житті громади. Місцеві розповідають, що коли в Україні почались військові дії, представниці Жіночої ради збирали гуманітарну допомогу.

      Завдяки діяльності Жіночої ради у 2018 році, Мерефа стала призером конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.

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      сьогодні
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      Автор: Федір Прокопчук, Андрій Сайчук
      Теги: Новини України Новини політики Пліч-о-пліч Новини Харкова
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