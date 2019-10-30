Як непрості 90-ті об'єднали жінок, які сьогодні успішно керують містом на Харківщині

Сьогодні роль жінки в суспільстві зростає. Не лише в Україні, але й в усьому світі. Рівноправна участь жінок і чоловіків є запорукою сталого економічного розвитку громади. Так, у колишньому козацькому містечку Мерефі на Харківщині нині порядкують жінки. Що з того виходить – читайте нижче.

Мереф’янський будинок культури у місті один і саме там сконцентровано найбільше можливостей для творчого розвитку дітей: хореографія, вокал, театральний, спорт, ужиткове мистецтво, малювання.

Читайте також: Об’єднатися у громаду, щоб жити у чистоті: лайфхаки від містечка на Полтавщині

Там – як у вулику. В кожному кабінеті репетиції, заняття чи тренування, а у підвалі скромно тренується чинний чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів.

У директорки будинку культури Ірини Сердюк вистачає запалу координувати роботу більше 40 гуртків. Під її керівництвом – понад 20 працівників. Вона вигадує номери і костюми, адмініструє поїздки на конкурси та змагання.



Ірина Сердюк

Активні і цілеспрямовані жінки – це те, чим приємно дивує Мерефа.

Мерефа – місто у Харківському районі, розташоване за 20 кілометрів від обласного центру. Населення ОТГ — близько 25 тисяч осіб. До складу громади входять 7 населених пунктів. На території Мереф’янської громади проживає близько 15 000 жінок. З них 4 тисячі долучені до роботи місцевої Жіночої ради.

У Будинку творчості вже оновили фасад, зробивши його енергоефективним. Наступні заплановані проєкти – ремонт глядацької зали і реконструкція сцени.

Читайте також: Всі діти рівні: приклад сучасної освіти в Солонянській громаді

Що таке Жіноча рада? Це консультативно-дорадчий орган при міській раді. Заснована у 1996 році для ефективного представлення жінок у всіх сферах життя громади. Пріоритетні напрямки роботи: інтереси дітей, молоді, жінок і людей похилого віку.

Засідання Жіночої ради відбуваються не рідше, ніж один раз на місяць. Пані Раїса Угненко – незмінна голова Жіночої ради більше 20 років. Згадує – до створення Ради підштовхнули непрості 90-ті.

Перестали працювати великі підприємства. І сім’ї, які династіями на них працювали, залишилися без роботи,

– каже пані Раїса.

Тоді об’єднатися вирішили 360 представниць різних організацій та підприємств міста. До Ради увійшли найпрогресивніші жінки – лідерки в освіті, економіці та політиці.



Засідання Жіночої ради у Мерефі

Вражає те, що діяльність Ради, усі 23 роки її існування, не коштувала місту грошей. Міська рада допомагає із приміщеннями для засідань і надає інформаційну підтримку. А членкині Жіночої ради щороку звітують на засіданнях виконкому про свою роботу.

Так, представниця Жіночої Ради пані Валентина розробила проєкт очищення озера і облаштування території біля нього.

У лютому ми сюди пригнали техніку і почали чистити. Береги вичистили до певної глибини, відкрили джерела. Продовжуємо втілювати наш проєкт. Оце все було в очереті,

– звітує Валентина.

Також тут встановили ліхтарі, а в планах – альтанки, лави та мангали, щоб перетворити озеро на безпечний та зручний громадський простір.



Озеро в місті Мерефі на Харківщині

Мешканці Мерефи підтримують ініціативи Жіночої ради і активну позицію жінок в житті громади. Місцеві розповідають, що коли в Україні почались військові дії, представниці Жіночої ради збирали гуманітарну допомогу.

Завдяки діяльності Жіночої ради у 2018 році, Мерефа стала призером конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.