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      Об’єднатися у громаду, щоб жити у чистоті: лайфхаки від містечка на Полтавщині

      Пліч-о-пліч 186 Читать новость на русском

      Пирятин – це стародавнє містечко на Полтавщині, яке згадується ще в Лаврентіївському літописі і датоване 1154 року. Проте журналістів туди привела не історія, а бажання показати гарний приклад того, як люди об’єдналися, щоб зробити життя чистішим.

      На кожного українця припадає більше 10 тонн сміття. Це найбільший показник серед держав світу. У розвинених країнах воно давно стало ресурсом. Наприклад, Швеція переробляє 99% своїх відходів, і навіть закуповує його в інших.

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      сміття переробка сміття
      Переробка сміття у Швеції

      В Україні не всюди ж є не те що переробка чи сортування, а й звичайне вивезення відходів. Так ще донедавна було в Пирятинському районі Полтавщини.

      У нас було десь п’ять несанкціонованих смітників. Кожного року весною, перед Пасхою, ми організовували суботники, прибирали територію. Ми брали мішки, засоби для прибирання і десь три суботи щороку прибирали ці смітники,
      – пенсіонерка Ніна Клітко.

      Така ситуація була до 2015 року. Саме тоді шість сільських рад району вирішили об’єднатися довкола Пирятина і разом вивезти сміття.


      Пирятин на Полтавщині

      Пропонували усім. Проте, провівши спільні фінансові обрахунки, побачили: для сіл більш віддалених від райцентру, послуга буде просто невигідна. Таким чином, співпраця охопила 40% території району.

      Цей договір став одним із перших в Україні прикладів міжмуніципальної співпраці. За його умовами, кожен мав свою частину зобов’язань. І почалася робота, найперше – з прибирань.

      пирятин сміття
      Пирятинський район

      Загалом у селах, які беруть участь в проєкті, за останні кілька років прибрали більше 30 стихійних звалищ, на які люди виносили сміття роками, бо так звикли. Тепер у цих селах встановлюють цивілізовані майданчики, де ставлять баки, куди можна виносити сміття.

      пирятин сміття
      Сміттєві баки у Пирятині

      На фото – один з перших майданчиків. На тих, що зараз встановлюють, ставлять "євроконтейнери". Вони на колесах – це полегшує роботу з ними. А також мають кріплення для спецтехніки.

      пирятин сміттєві баки\
      "Євроконтейнери" у Пирятині

      У Пирятині також є комунальне підприємство "Каштан", яке відіграло одну з головних ролей, адже саме воно надає послуги з вивезення сміття.

      Коли засновували підприємство "Каштан", якраз цвіли каштани. Ми довго думали над тим, яку дати назву. Вирішили, оскільки ми прибиратимемо місто, назвати його "Каштан", 
      директор підприємства Віталій Скочко.

      Тривалий час їхня робота була дотаційною. Сміття вивозилося лише з частини міста з багатоквартирною забудовою. Хоча більшість території Пирятина – саме приватний сектор. Працювали на стареньких вантажівках, що вже ледь їздили. Баки, які стояли по всьому місту, були зламаними і безнадійно старими.

      пирятин
      Підприємство, яке вивозить сміття

      Завдяки проєкту, об’єднавши можливості місцевих бюджетів і долучивши міжнародних донорів для "Каштана" купили сучасні сміттєвози та іншу техніку. Розробили оптимальні маршрути і графіки вивезення відходів для кожної вулиці й села. З кожним роком і кількість людей, готових платити за послугу зростає.

      50% жителів платять свідомо і виносять сміття у контейнери,
      – зазначив Віталій Скочко.

      За підсумками 2018 року жителі уклали з підприємством 3,5 тисячі договорів. Оплати від населення вже вистачає, щоб робота була рентабельною. Півріччя "Каштан" закінчив із фінансовим "плюсом".

      Загалом усі заходи обійшлися у майже 2,5 мільйона гривень. Це гроші від міжнародних донорів, обласної ради та бюджету міста. 

      пирятин
      Бюджет проєкту

      У 2018 році успішна практика поводження з відходами забезпечила Пирятину перемогу в конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.

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      Теги: Новини України Пліч-о-пліч Новини Полтави Екологія
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