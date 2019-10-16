Об’єднатися у громаду, щоб жити у чистоті: лайфхаки від містечка на Полтавщині

Пирятин – це стародавнє містечко на Полтавщині, яке згадується ще в Лаврентіївському літописі і датоване 1154 року. Проте журналістів туди привела не історія, а бажання показати гарний приклад того, як люди об’єдналися, щоб зробити життя чистішим.

На кожного українця припадає більше 10 тонн сміття. Це найбільший показник серед держав світу. У розвинених країнах воно давно стало ресурсом. Наприклад, Швеція переробляє 99% своїх відходів, і навіть закуповує його в інших.

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Переробка сміття у Швеції

В Україні не всюди ж є не те що переробка чи сортування, а й звичайне вивезення відходів. Так ще донедавна було в Пирятинському районі Полтавщини.

У нас було десь п’ять несанкціонованих смітників. Кожного року весною, перед Пасхою, ми організовували суботники, прибирали територію. Ми брали мішки, засоби для прибирання і десь три суботи щороку прибирали ці смітники,

– пенсіонерка Ніна Клітко.

Така ситуація була до 2015 року. Саме тоді шість сільських рад району вирішили об’єднатися довкола Пирятина і разом вивезти сміття.



Пирятин на Полтавщині

Пропонували усім. Проте, провівши спільні фінансові обрахунки, побачили: для сіл більш віддалених від райцентру, послуга буде просто невигідна. Таким чином, співпраця охопила 40% території району.

Цей договір став одним із перших в Україні прикладів міжмуніципальної співпраці. За його умовами, кожен мав свою частину зобов’язань. І почалася робота, найперше – з прибирань.



Пирятинський район

Загалом у селах, які беруть участь в проєкті, за останні кілька років прибрали більше 30 стихійних звалищ, на які люди виносили сміття роками, бо так звикли. Тепер у цих селах встановлюють цивілізовані майданчики, де ставлять баки, куди можна виносити сміття.



Сміттєві баки у Пирятині

На фото – один з перших майданчиків. На тих, що зараз встановлюють, ставлять "євроконтейнери". Вони на колесах – це полегшує роботу з ними. А також мають кріплення для спецтехніки.



"Євроконтейнери" у Пирятині

У Пирятині також є комунальне підприємство "Каштан", яке відіграло одну з головних ролей, адже саме воно надає послуги з вивезення сміття.

Коли засновували підприємство "Каштан", якраз цвіли каштани. Ми довго думали над тим, яку дати назву. Вирішили, оскільки ми прибиратимемо місто, назвати його "Каштан",

– директор підприємства Віталій Скочко.

Тривалий час їхня робота була дотаційною. Сміття вивозилося лише з частини міста з багатоквартирною забудовою. Хоча більшість території Пирятина – саме приватний сектор. Працювали на стареньких вантажівках, що вже ледь їздили. Баки, які стояли по всьому місту, були зламаними і безнадійно старими.



Підприємство, яке вивозить сміття

Завдяки проєкту, об’єднавши можливості місцевих бюджетів і долучивши міжнародних донорів для "Каштана" купили сучасні сміттєвози та іншу техніку. Розробили оптимальні маршрути і графіки вивезення відходів для кожної вулиці й села. З кожним роком і кількість людей, готових платити за послугу зростає.

50% жителів платять свідомо і виносять сміття у контейнери,

– зазначив Віталій Скочко.

За підсумками 2018 року жителі уклали з підприємством 3,5 тисячі договорів. Оплати від населення вже вистачає, щоб робота була рентабельною. Півріччя "Каштан" закінчив із фінансовим "плюсом".

Загалом усі заходи обійшлися у майже 2,5 мільйона гривень. Це гроші від міжнародних донорів, обласної ради та бюджету міста.



Бюджет проєкту

У 2018 році успішна практика поводження з відходами забезпечила Пирятину перемогу в конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.