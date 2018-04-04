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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Як новий голова НАЗК пов'язаний з другим терміном Порошенка

Антикорупційний майдан 247 Читать новость на русском

28 березня Національне агентство із запобігання корупції обрало собі нового голову. Повноваження голови припинила скандальна Наталія Корчак, яка запам’яталась виписуванням собі кількасот тисячних премій, розборками з НАБУ і повною профанацією роботи органу.

Однак на її місце обрали "людину Президента" Олександра Мангула, який продовжить традицію бутафорії замість боротьби з корупцією. Зараз поясню чому.

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По-перше, серед кандидатів на посаду голови не було незалежних людей. Річ у тім, що голова НАЗК обирається серед 5 членів НАЗК, які формують колегіальний керівний орган.

Олександра Мангул
Олександр Мангул

Всі п’ятеро чинних членів обирались комісією, яка вже неодноразово доводила свою політичну заангажованість: коли зі скандалами і судовими позовами обирала перших членів НАЗК ще у 2015-му, коли рік не обирала 5-го члена, через що робота органу блокувалась, коли з її складу виходив представник міжнародної організації через політичні впливи і одночасно залишався той самий Олексій Горащенков, якого викривачка з НАЗК називала "куратором" НАЗК від Адміністрації Президента.

Іншими словами, серед чинних членів НАЗК немає і не могло бути незалежних людей, які були б зацікавлені в забезпеченні ефективної роботи органу, бо всі члени обирались комісією, яка себе дискредитувала. І від зміни прізвища людини, яка виконує вказівки із високих кабінетів, в роботі органу змінитись нічого не може.

По-друге, обрання голови було, по-суті, торгами між БПП і НФ за контроль над органом. Ставки для них високі — бо той, хто контролюватиме НАЗК, зможе використовувати його, як інструмент для розправи над політичними опонентами перед виборами. Але на незалежність і спроможність органу виконувати свої функції це не вплине, бо мова йде про розподіл сфер впливу, а не про боротьбу із корупцією.

По-третє, НАЗК є власником системи е-декларування і відповідальне за перевірки декларацій. Повноцінне функціонування системи і ефективна перевірка, як відомо, є однією з ключових вимог для збереження безвізу, а також прямо передбачено як умова для отримання макрофінансової допомоги від ЄС, яка зараз знаходиться на розгляді в Європарламенті. Від контролю над органом залежить, чи зможе Президент Порошенко відзвітуватись перед українцями та міжнародниками напередодні виборів, зберегти безвіз і отримати фінансову підтримку для України.

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Те, що головою обрали Олександра Мангула, якого називають "людиною Порошенка", свідчить про те, що Петро Порошенко рішуче налаштований вдруге стати Президентом. Для цього йому критично важливо зберігати видимість боротьби з корупцією.

Саме тому одне із найперших рішень новообраного голови стосувалось скандального декларування антикорупційних активістів.

За кілька днів до закінчення строку подання декларацій НАЗК прийняло так зване роз’яснення, яке реально ні на що не впливає, ба більше, НАЗК взагалі не мають повноважень такі роз’яснення видавати. Але формально, це був перший офіційний документ НАЗК, який мав продемонструвати, що НАЗК не збираються переслідувати півкраїни.

Однак, знову ж таки, формально, бо реально від протоколів правоохоронних органів це не рятує. Такий собі фіговий листочок, яким НАЗК вирішили прикритись, щоби показати, що тепер все буде "по-новому".

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Очевидно, те саме чекає нас і з багатостраждальною автоматизованою перевіркою декларацій. Саме її запуск ЄС вимагає як підтвердження ефективної перевірки декларацій. Однак ми з вами прекрасно розуміємо, що в руках залежного керівництва будь-яка правильна і потрібна ініціатива з легкістю перетворюється на чергову бутафорію.

Єдине, що може виправити кризу НАЗК — це його повне "перезавантаження" зі створенням умов для обрання нового керівництва. І таке рішення може прийняти парламент — відповідний закон понад рік зареєстрований у Верховній Раді.

Автор: Олександра Дрік
Теги: Новини політики Верховна Рада НАЗК Відеоблоги Антикорупційний майдан Блок Петра Порошенка Петро Порошенко е-декларування
Джерело: 24 Канал
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