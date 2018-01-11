14:17
11 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Священна мета росіянина. Масштабна крадіжка в Держдумі
Вєсті Кремля
23:06, 10 січня
Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін
Вєсті.UA
20:27, 10 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Авто 24
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

"Оригінальні та не оригінальні запчастини: що до чого і чому

10:08, сьогодні 526 Читать новость на русском
Запчастини
Запчастини / Запчасти

Зараз ринок запчастин балує споживача величезною різноманітністю пропонованих деталей. Відрізняються вони не тільки якістю і ціною. Є також важливі маркетингові відмінності.

Часто можна почути словосполучення "оригінальні запчастини" і "неоригінальні запчастини" (вони ж "фірмові"). Але що це означає, розуміють далеко не всі. Щоб у цьому розібратися, потрібно розуміти ази пристрою автомобільної промисловості. Вся справа у тому, що автомобільні компанії не виробляють запчастини самостійно, а замовляють їх у сторонніх виробників. Наприклад, Subaru і Toyota не займаються виготовленням амортизаторів, а встановлюють продукцію Tokico і KYB. BMW і Mercedes використовують для складання двигунів деталі групи kolbenschmidt і Mahle, а для підвіски компоненти від TRW, Lemförder і Sachs.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним

Звичайно, виробники запчастин постачають свою продукцію не тільки автовиробникам, але і на вільний ринок теж. І ось тут виникає дуже тонка грань між оригіналом " і "не оригіналом". Недобросовісні продавці часто стверджують, що якщо з заводу на автомобіль Renault встановлено зчеплення, зроблене на заводі Valeo, то деталь від цього виробника є оригінальною.

Це не зовсім вірно. Оригінальним зчеплення для Renault є деталь, що відповідає всім вимогам цієї компанії, в тому числі і упакована по стандартам Renault. І якщо Valeo виробляє комплекти зчеплення, то Renault встановлює стандарти цього виробництва і контролює якість. Продукцію, яка відповідає заявленим характеристикам, виробники компонентів постачають замовнику, а надлишки виробництва можуть продавати на вільному ринку, але вже під своїм брендом. При цьому той факт, що вироблені на одному конвеєрі деталі упаковані в різну упаковку - абсолютна правда.

Читайте також: Що робити, якщо автомобіль споживає багато палива

Тепер трохи про ціни.
Як правило, оригінальні деталі дорожче, в тому числі і через те, що автовиробник, в разі установки їх на офіційному сервісі, надає офіційну гарантію. Присутня в ціні оригінальної деталі і маркетингова складова. Звичайно, завжди можна спробувати заощадити і придбати аналог, вироблений на одному конвеєрі з оригіналом. При цьому на вільному ринку, як правило, є маса аналогічних деталей від інших брендів і ціни на них можуть бути ще нижче. Для прикладу візьмемо передній амортизатор на VW Passat 2008 року випуску. Офіційним постачальником амортизаторів для VW є Sachs. Ціна оригінального амортизатора в одному з інтернет магазинів - 2630 грн. В тому ж магазині аналогічна позиція від Sachs варто 1276 грн. Замінник від Bilstein обійдеться в 1130 грн. А сумнівного походження Denckermann можна придбати за 854 грн.

Читайте також: Як вибрати хороший автосервіс для свого авто

Підводячи підсумок, слід сказати, що автомобіль спочатку являє собою збалансований механізм. Установка неоригінальних деталей здатна змінити його характеристики. Саме тому перед заміною деталей на неоригінальні слід обов'язково проконсультуватися з професіоналом.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
сьогодні, 12:00 Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
Володимир Шередега 893
сьогодні, 11:01 "Дуже погані матусі 2": Різдвяна комедія про нестерпних родичів
Юлія Ліпенцева 822
В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
сьогодні, 13:36 В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
810
сьогодні, 13:45 "Інтер" і СТБ показували радянські фільми на Новий рік: Нацрада відреагувала
915
Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
сьогодні, 12:03 Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
5301
Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні
 13 листопада 2017 , 16:12
З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів
 4 грудня 2017 , 14:47
Кабмін планує змінити умови отримання пенсій
 30 серпня 2017 , 17:13
Розгін Євромайдану: стала відома перша реакція Януковича
 30 листопада 2017 , 22:18
Без 8 березня, але з 1 травня: В'ятрович розповів про новий календар вихідних днів в Україні
 12 листопада 2017 , 15:42
З'явилось ще одне цікаве фото із "простецького" життя Марини Порошенко
 8 вересня 2017 , 17:14
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук