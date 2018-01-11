"Оригінальні та не оригінальні запчастини: що до чого і чому

Зараз ринок запчастин балує споживача величезною різноманітністю пропонованих деталей. Відрізняються вони не тільки якістю і ціною. Є також важливі маркетингові відмінності.

Часто можна почути словосполучення "оригінальні запчастини" і "неоригінальні запчастини" (вони ж "фірмові"). Але що це означає, розуміють далеко не всі. Щоб у цьому розібратися, потрібно розуміти ази пристрою автомобільної промисловості. Вся справа у тому, що автомобільні компанії не виробляють запчастини самостійно, а замовляють їх у сторонніх виробників. Наприклад, Subaru і Toyota не займаються виготовленням амортизаторів, а встановлюють продукцію Tokico і KYB. BMW і Mercedes використовують для складання двигунів деталі групи kolbenschmidt і Mahle, а для підвіски компоненти від TRW, Lemförder і Sachs.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним

Звичайно, виробники запчастин постачають свою продукцію не тільки автовиробникам, але і на вільний ринок теж. І ось тут виникає дуже тонка грань між оригіналом " і "не оригіналом". Недобросовісні продавці часто стверджують, що якщо з заводу на автомобіль Renault встановлено зчеплення, зроблене на заводі Valeo, то деталь від цього виробника є оригінальною.



Це не зовсім вірно. Оригінальним зчеплення для Renault є деталь, що відповідає всім вимогам цієї компанії, в тому числі і упакована по стандартам Renault. І якщо Valeo виробляє комплекти зчеплення, то Renault встановлює стандарти цього виробництва і контролює якість. Продукцію, яка відповідає заявленим характеристикам, виробники компонентів постачають замовнику, а надлишки виробництва можуть продавати на вільному ринку, але вже під своїм брендом. При цьому той факт, що вироблені на одному конвеєрі деталі упаковані в різну упаковку - абсолютна правда.

Читайте також: Що робити, якщо автомобіль споживає багато палива

Тепер трохи про ціни.

Як правило, оригінальні деталі дорожче, в тому числі і через те, що автовиробник, в разі установки їх на офіційному сервісі, надає офіційну гарантію. Присутня в ціні оригінальної деталі і маркетингова складова. Звичайно, завжди можна спробувати заощадити і придбати аналог, вироблений на одному конвеєрі з оригіналом. При цьому на вільному ринку, як правило, є маса аналогічних деталей від інших брендів і ціни на них можуть бути ще нижче. Для прикладу візьмемо передній амортизатор на VW Passat 2008 року випуску. Офіційним постачальником амортизаторів для VW є Sachs. Ціна оригінального амортизатора в одному з інтернет магазинів - 2630 грн. В тому ж магазині аналогічна позиція від Sachs варто 1276 грн. Замінник від Bilstein обійдеться в 1130 грн. А сумнівного походження Denckermann можна придбати за 854 грн.

Читайте також: Як вибрати хороший автосервіс для свого авто

Підводячи підсумок, слід сказати, що автомобіль спочатку являє собою збалансований механізм. Установка неоригінальних деталей здатна змінити його характеристики. Саме тому перед заміною деталей на неоригінальні слід обов'язково проконсультуватися з професіоналом.