Як вибрати хороший автосервіс для свого авто
Зовнішню рекламу, яка пропонує послуги всіляких СТО, можна зустріти буквально на кожному куті. Інтернет рясніє всілякими сайтами автосервісів. Але вибрати оптимальний автосервіс для свого автомобіля все ж не так просто, як здається.
Орієнтуватися на рекламу в Мережі, так само як і на зовнішню рекламу, можна лише для того, щоб відшукати місце розташування автосервісу, який вас цікавить.
Оптимальним рішенням у справі пошуку автосервісу будуть рекомендації знайомих. Причому краще, якщо ці знайомі використовують автомобіль того ж бренду, що і у вас. Якщо таких знайомих немає, можна почитати форуми. Але не варто сильно довіряти розміщеній там інформації – часто це прихована реклама, або ж "чорний піар".
Але, навіть отримавши рекомендацію, що заслуговує довіри, варто зрозуміти, якого типу цей самий автосервіс, які у нього переваги і недоліки. Умовно можна розділити всі автосервіси на чотири види: офіційні, спеціалізовані, універсальні, індивідуальні. У кожному з них по порядку.
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Офіційні
Офіційні сервіси часто вважають найбільш компетентними і професійними. Це правда, але лише частково. Дійсно, офіційний сервіс має "вихід" на автовиробника і першим отримує інструкції та рекомендації по ремонту та технічному обслуговуванню нових моделей. Співробітники фірмового автосервісу найчастіше проходять різноманітні тренінги і навчання. Ну і, нарешті, офіційний сервіс використовує тільки оригінальні комплектуючі та витратні матеріали.
Всі ці фактори не тільки роблять його не лише дуже компетентним, але і самим дорогим. Крім того, за даних переваг випливають і головні недоліки. По-перше, на офіційних сервісах досить сильна плинність кадрів - люди приходять, навчаються і йдуть. По-друге - занадто високі ціни. Щоб утримати персонал, потрібно сплачувати високі зарплати, а це відбивається на прайсах. Ціни, у свою чергу відбиваються на кількості клієнтів. Зберегти цей баланс вдається далеко не всім офіціалам. Використання виключно оригінальних запчастин і витратних матеріалів теж не завжди вигідно для клієнта. Часто це необгрунтовано дорого. Крім того, позбавляє автолюбителя можливості вибору.
Таким чином, клієнтом фірмового сервісу є сенс залишатися, поки машина нова і на гарантії. Або ж треба продіагностувати проблему, яка непідвладна іншим автосервісам.
Спеціалізовані
Спеціалізовані автосервіси, як правило, займаються обслуговуванням однієї або декількох марок. Часто фахівці таких сервісів "фанатичні" - вони не визнають інші марки і не беруть їх на роботу. Вони не мають прямих "виходів" на автовиробника. Але це не має великого значення, оскільки працювати їм доводиться з автомобілями, у яких вже закінчився гарантійний період. Відповідно вся необхідна інформація по них вже є на вільний доступ. Вони мають великий досвід по роботі з конкретною маркою, не обтяжені строгими інструкціями заводу виробника і можуть використовувати абсолютно будь-які запчастини та витратні матеріали. Як правило, в таких автосервісах цінова політика гнучка.
Існує спеціалізація за видами робіт. Наприклад, є сервіси, які займаються виключно автоматичними коробками передач або тільки ремонтом рульових рейок. Часто інші СТО використовують такі сервіси як підрядників – віддають їм на ремонт або відновлення зняті з автомобіля вузли та агрегати. Але можна в такі сервіси звертатися й самостійно.
Ставати клієнтом сервісів, які спеціалізуються на певній марці, є сенс власникам "свіжих" автомобілів, у яких вже закінчився гарантійний період. Також спеціалізовані СТО краще за інших справляються з пошуком і усуненням складних несправностей.
Універсальні
Універсальні автосервіси гарні для заміни масла та інших нескладних процедур, що не вимагають особливої кваліфікації. Вся справа в майстерності механіків - бути хорошим фахівцем за всіма автомобілями практично неможливо. Те ж саме стосується великих мережевих сервісів. Незважаючи на яскраві вивіски, велику кількість обладнання іта стерильну чистоту в ремзоні у них не виходить осягнути неосяжне. Поверхнева діагностика та поточне обслуговування – ось доля універсальних автосервісів. За більш-менш серйозні ремонти вони просто не беруться.
Користуватися такими сервісами можна, якщо вони зручно розташовані, а майбутні роботи не вимагають особливої кваліфікації.
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Індивідуальні
Індивідуальний підхід характерний для Кулібіна-одинака. Як правило, такі люди передаються "з рук в руки" і загальній класифікації не підлягають. Багато з них спеціалізуються навіть не на конкретних марках, а всього на декількох моделях, зате знають про них буквально все. Інші просто є фахівцями широкого профілю і не беруться за серйозні ремонти. Треті спеціалізуються на якомусь певному виді робіт. Об'єднує їх те, що своїх клієнтів вони знають давно і можуть запропонувати обслуговування за дуже привабливими цінами.
Користуватися послугами таких майстрів можна, якщо є бажання заощадити на обслуговуванні чи ремонті.
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У підсумку
Вибір з описаних варіантів залежить від багатьох факторів. Зрозуміло, що не має ніякого сенсу старий бюджетний автомобіль вести до офіційних дилерів. Рівно, як і на новенькому преміальному позашляховику їхати до "Кулібіна". Безглуздо з несправністю, яку не змогли знайти в офіційному сервісі, їхати в універсальний автосервіс. Рівно як і мчаться на спеціалізований сервіс через все місто тільки для того, щоб поміняти масло. Кожен конкретний випадок визначає свої критерії пошуку. Але все ж краще обслуговувати автомобіль на одному надійному автосервісі.