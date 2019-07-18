Як партії готуються до виборів: репортаж зі штабів

В Україні вже фінішна пряма парламентських виборів. Уже зовсім скоро дізнаємось результати, хто переміг на цій короткій дистанції, а хто програв. У штабах кипить робота, і не всі готові відчинити свої двері журналістам.

Голос

У партії "Голос" в останні дні кампанії віджартовуються перед журналістами.У них багато роботи, адже день X вже на носі.

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Загалом, настрій у команди бойовий, попри невисокі прогнози рейтингів. Але ж розраховують на 35-40 крісел в новому скликанні Ради. Ці вибори вважають не фінішем, а стартом.



Штаб "Голосу"



Робота в останні дні кампанії

"Ми незалежно від того, проходимо чи ні, 22 липня розпочнемо розбудову нашої партії в регіонах. Ми йдемо на місцеві вибори", – розповіла голова партії "Голос" Юлія Клименко.



Перша п'ятірка партії "Голос"

Слуга народу

Офіс "Слуги народу" базується між посольствами та маєтками на Печерських пагорбах.



Будинок, в якому знаходиться офіс "Слуги народи"

У партії знають про оптимістичні пронози соціологів, і тому настрій у них переможний.



У партії впевнені у своїй перемозі

У штабі йде активна робота, наприклад, над механізмом паралельного підрахунку та над законопроектами. Керівником штабу є Олександр Корнієнко.



Активна робота в останні дні кампанії



Перша п'ятірка партії "Слуги народу"

Самопоміч

Попри не дуже задовільні соціологічні прогнози для "Самопомочі", в штабі також працюють на повну.

Робочі зустрічі та відпрацювання проектів майбутніх реформ не припиняються ані на годину. Минулі вибори вже навчили "Самопоміч", що соціологічні прогнози – річ мінлива.

Ставили нам від 0,5 до 3 %, а вже в день виборів ми показали результат 11 %. Щось подібне відбувається і зараз,

– зазначив керівник штабу партії Самопоміч Олег Лаврик.



Перша п'ятірка партії "Самопоміч"

Сили людей

З керівником штабу "Сили людей" зустрічаємось в урядовому кварталі. Попри те, що вони обіцяли "Показати все", до свого штабу журналістів не пустили.



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Наш штаб децентралізований, складається з автономних штабів, які мають плани з агітації. В Києві наш штаб теж децентралізований. Хтось працює з дому. У нас банально немає таких ресурсів,

– розповів керівник штабу партії "Сила людей" Остап Єднак.

Хоч з невисокими рейтингами, але вони розраховують на кілька мажоритарних крісел в Раді. Активність продовжать і на місцевих виборах. А от прохідні "Опозиційник блок – За життя" та "Батьківщина" навідріз відмовились пускати до себе. Разом з ними проігнорувала журналістів і "Європейська солідарність".

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня. Для подання документів до Центрвиборчкому потенційним учасникам перегонів відвели місяць – до 20 червня включно. Після цього буде ще п'ять робочих днів, за котрі можна знятись із гонки та до 25 червня ЦВК проведе реєстрацію учасників. Остаточний список для голосування буде відомий 30 червня. Результати дочасних парламентських виборів мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019.



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