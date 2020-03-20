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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Як поводитись під час пандемії коронавірусу: у Дніпрі зняли потужне відео

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      У Дніпрі зняли кліп про коронавірус / Информатор

      У Дніпрі зняли серію фотографій та відеоролик про правильну поведінку під час пандемії Covid-19. У такий спосіб дніпровські фотограф та кліпмейкер спробували вгамувати паніку в місті та пояснити, як уникнути коронавірусу.

      Стас Губкін та Гліб Маккей у відео та на фото закликають жителів Дніпра мити руки, не доторкатись ними до обличчя та рота. Адже ці прості заходи безпеки можуть врятувати життя під час пандемії, повідомляє "Информатор".

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      Зйомки проводили в косюмах ЗЗК / Фото "Информатор"

      Зйомки проводили на житлових масивах, в загальновійськових захисних комплектах. До зйомок, кажуть автори, більшість дніпровців поставились з розумінням.

      Дивіться відеокліп про коронавірус:

      Карантин в Україні:

      • Станом на 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків захворювання на коронавірус. Три – з них летальні. Одна людина одужала.
      • У Чернівецькій, Житомирській та Київській області оголошено надзвичайну ситуацію. Також до оголошення надзвичайної ситуації готуються і в Києві.
      • Загальнонаціональний карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.


      Як виявити коронавірус /Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини Дніпра
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