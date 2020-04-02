Як працюють ринки Львова в умовах карантину: відео

Протягом останніх 2 тижнів на ринках Львова дотримуються карантину. Зокрема, обмеження діють і на найбільшій оптовій точці – ринку "Шувар". Там скоротили робочий день на кілька годин, працюють лише термінали з овочами, фруктами, м'ясними, рибними продуктами, а також солодощами.

Натомість повністю призупинили роботу зони громадського харчування та ятки з промисловими товарами. Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також Ситуація на ринках: чи дотримуються вимог у Харкові

Вона повідомила, що на вході адміністрація ринку вимірюють температуру кожному відвідувача, а також всім працівникам.

Ми накриваємо товар клейонкою для зберігання, щоб вони (продукти – 24 канал) не обвітрювались, щоб не потрапляли ніякі краплі. Захищені такими антибактеріальними рукавичками, маємо антисептики, працюємо в масках,

– зазначив продавець м'ясного терміналу Руслан Сидоришин.

Покупці на ринку намагаються дотримуватися дистанції. Вони всі вдягають маски та одноразові рукавиці.

Крім того, нещодавно львівська Комісія з питань надзвичайних ситуацій у Львові порекомендувала ринкам крім розрахунку готівкою, використовувати і безконтактну оплату, тобто, встановити термінали. Цю норму торгові точки мають виконати до кінця квітня 2020 року.



Що передбачають нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу