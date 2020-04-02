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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як працюють ринки Львова в умовах карантину: відео

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      Протягом останніх 2 тижнів на ринках Львова дотримуються карантину. Зокрема, обмеження діють і на найбільшій оптовій точці – ринку "Шувар". Там скоротили робочий день на кілька годин, працюють лише термінали з овочами, фруктами, м'ясними, рибними продуктами, а також солодощами.

      Натомість повністю призупинили роботу зони громадського харчування та ятки з промисловими товарами. Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Вона повідомила, що на вході адміністрація ринку вимірюють температуру кожному відвідувача, а також всім працівникам.

      Ми накриваємо товар клейонкою для зберігання, щоб вони (продукти – 24 канал) не обвітрювались, щоб не потрапляли ніякі краплі. Захищені такими антибактеріальними рукавичками, маємо антисептики, працюємо в масках,
      – зазначив продавець м'ясного терміналу Руслан Сидоришин.

      Покупці на ринку намагаються дотримуватися дистанції. Вони всі вдягають маски та одноразові рукавиці.

      Крім того, нещодавно львівська Комісія з питань надзвичайних ситуацій у Львові порекомендувала ринкам крім розрахунку готівкою, використовувати і безконтактну оплату, тобто, встановити термінали. Цю норму торгові точки мають виконати до кінця квітня 2020 року.

       

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Що передбачають нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Девда
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Продукти Новини Львова
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