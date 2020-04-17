Як правильно пояснювати загрозу коронавірусу?

Бідність або зараження? Скасування чи продовження карантину? Що хвилює українців більше?

Зверніть увагу! Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітня

Нові дослідження компаніі Gradus: 47% українців більше переймаються тим, що вони або їх близькі захворіють через скасування карантину, ніж тим, що їхній фінансовий стан погіршиться, якщо карантин продовжать. Навпаки відповіли 44%.

Коли те саме питання було сформульовано безособисто, ситуація змінилась. Більшість, 55%, більше турбує падіння економіки через продовження карантину ніж поширення коронавірусу якщо карантин закінчать. Навпаки відповіли лише 34%.

Тобто, коли люди говорять абстрактно, про загальні речі – якусь там економіку та якийсь там коронавірус – то економіка звичайно важливіша. Але коли мова йде про мене особисто та про мою сім'ю, то здоров'я виходить на перший план. Поки коронавірус буде залишатись чимось абстрактним для більшості українців, люди будуть вимагати відміни карантину.

Якщо ж уряд вважає, що карантин потрібно продовжувати, то потрібно зробити комунікацію особистою. Говорити не про абстрактні цифри загиблих, а розповідати історії конкретних людей, які загинули, знайомити з їхніми сім'ями, показувати відео з лікарень і робити інтерв'ю з тими, хто захворів та лікарями, які їх рятують.