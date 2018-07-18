Як просто з вулиці можна потрапити до кулуарів Верховної Ради: шахрайство з акредитаціями

Існує спосіб потрапити до кулуарів парламенту просто з вулиці – через журналістську акредитацію. Посвідченнями з великими можливостями вже відкрито торгують. До того ж, загальна схема проста, а головне – законна.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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Журналістка розповіла про громадську організацію з гучною назвою "Журналісти проти корупції", яка пропонує певні послуги. Наприклад, можна стати її членом лише за 500 гривень, а отже і отримати посвідчення журналіста. Наступним кроком буде здобуття акредитації у Верховній Раді, з чим проблем не виникне.

На титульній сторінці сайту цієї громадської організації впадає у око банер.



Титульна сторінка сайту антикорупційної громадської організації

"Знімальна група швидкого реагування. Приїдемо, знімемо та опублікуємо в ЗМІ. Тобто, висвітлення вашої проблеми відверто пропонують зробити за гроші!" – обурюється Тетяна Мартинюк.

Це – найвищий цинізм! Запам'ятайте: професійний журналіст ніколи не робитиме об'єктивне розслідування просто за гроші від замовника!

– наголосила журналістка.

На її думку, правила акредитації у парламенті слід зробити жорсткішими, щоб пройдисвіти та шпигуни не користувалися описаною схемою.

Відео повного випуску відеоблогу "ЦРУ. За кадром" за 18 липня 2018