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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як рейтинги впливають на вибір людей: відповідь Дрік

      255 Читать новость на русском
      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / uacrisis.org

      Рейтинги, які з'являлися впродовж всієї політичної кампанії перед дочасними парламентськими виборами, доволі часто змінювали вибір людей.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила кандидатка в депутати від партії "Самопоміч" Олександра Дрік.

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      Вона переконана, що на передвиборчу кампанію вплинуло, зокрема, й те, що на неї буле дуже мало часу. Адже якби це були не дочасні вибори, результати були б іншими. 

      "Хочу звернути увагу на такий момент. Опубліковані перші рейтинги. Якісь умовні декілька сил потрапили в лідери", – зазначила кандидатка в нардепи. 

      Я зустрічаюсь з виборцями, а вони мені говорять: "Ви класні, ми хочемо за вас голосувати, а якщо ви не пройдете? Можливо, краще віддати голос тому, хто точно пройде?",
      – розповіла вона.

      "Хто вам казав, що він точно пройде? Можливо, саме вашого голосу не вистачить, щоб ця політична сила пройшла", – підсумувала Дрік.

      Виборчий марафон на 24 каналі: дивіться онлайн-трансляцію

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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