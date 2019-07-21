Як рейтинги впливають на вибір людей: відповідь Дрік

Рейтинги, які з'являлися впродовж всієї політичної кампанії перед дочасними парламентськими виборами, доволі часто змінювали вибір людей.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила кандидатка в депутати від партії "Самопоміч" Олександра Дрік.

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Вона переконана, що на передвиборчу кампанію вплинуло, зокрема, й те, що на неї буле дуже мало часу. Адже якби це були не дочасні вибори, результати були б іншими.

"Хочу звернути увагу на такий момент. Опубліковані перші рейтинги. Якісь умовні декілька сил потрапили в лідери", – зазначила кандидатка в нардепи.

Я зустрічаюсь з виборцями, а вони мені говорять: "Ви класні, ми хочемо за вас голосувати, а якщо ви не пройдете? Можливо, краще віддати голос тому, хто точно пройде?",

– розповіла вона.

"Хто вам казав, що він точно пройде? Можливо, саме вашого голосу не вистачить, щоб ця політична сила пройшла", – підсумувала Дрік.

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