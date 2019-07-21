Їх "розведуть", а вони і не помітять, – Дрік про небезпеку нового парламенту

В новий парламент може зайти багато людей без досвіду. Проросійські сили в Раді можуть легко "розвести" таких молодих і недосвідчених депутатів.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кандидатка в нардепи від "Самопомочі" Олександра Дрік.

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– Як на мене, надзвичайно показовим і переламним для нового парламенту буде бюджет. От, як він прийматиме це, що там з'явиться або не з'явиться.

– Я бачу величезну загрозу в тому що в парламент заходить, очевидно, дуже багато нових людей, дуже багато випадкових людей. І навіть, якщо нові люди, які ніколи цим не займалися, можуть бути абсолютно геніальними, але є об'єктивні речі. Вони просто не зрозуміють, що їх розводять.

– І коли почне вспливати після прийняття бюджету – тут щось Медведчук пропхав, тут ще хтось пропхав конкретну цікаву їм статтю – тоді ми побачимо наскільки, насправді, ці нові політичні сили можуть функціонувати як партії.

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