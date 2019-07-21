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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Їх "розведуть", а вони і не помітять, – Дрік про небезпеку нового парламенту

      979 Читать новость на русском
      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / Screenshot

      В новий парламент може зайти багато людей без досвіду. Проросійські сили в Раді можуть легко "розвести" таких молодих і недосвідчених депутатів.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кандидатка в нардепи від "Самопомочі" Олександра Дрік.

      Читайте також: Медведчук – шулер, який буде "розводити" молодих депутатів, – Дрік

      – Як на мене, надзвичайно показовим і переламним для нового парламенту буде бюджет. От, як він прийматиме це, що там з'явиться або не з'явиться.

      – Я бачу величезну загрозу в тому що в парламент заходить, очевидно, дуже багато нових людей, дуже багато випадкових людей. І навіть, якщо нові люди, які ніколи цим не займалися, можуть бути абсолютно геніальними, але є об'єктивні речі. Вони просто не зрозуміють, що їх розводять.

      – І коли почне вспливати після прийняття бюджету – тут щось Медведчук пропхав, тут ще хтось пропхав конкретну цікаву їм статтю –  тоді ми побачимо наскільки, насправді, ці нові політичні сили можуть функціонувати як партії.

      Відео: марафон про вибори на 24 канал

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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