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      БЛОГ Анатолій Яворський
      Головний редактор інформаційних проєктів 24 телеканалу

      Як Росія за міжнародні гроші хотіла "приватизувати" Кубок націй

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      Шахи "День Перемоги" з тираном Сталіним у ролі короля дуже популярні в Росії / Фото з відкритих джерел

      Цікава та повчальна історія для тих, хто каже, що "спорт – внє політікі".

      Президент Росії Володимир Путін цьогоріч відмінив через карантин парад у Москві на 9 травня. Не буде й офіційних масових заходів до Дня Перемоги – хіба, може, найзатятіші фанати "Побєдобєсія" назло коронавірусу влаштують традиційні шашлики з "наркомівськими 100 грам"... Зате в телевізорі та інтернеті свято, звісно, відбудеться. І, скоріше за все, – ще з більшим розмахом, ніж зазвичай. Треба ж чимось компенсувати відмінені марші, оглядини танчиків та реконструкції "штурму Берліна".

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      До "переможного" мережевого святкування у нинішньому травні планувала круто долучитися Федерація шахів Росії. Її президент Андрій Філатов (до речі, екс-українець, уродженець Кривого Рога) порадував російську публіку заявою, що 5-10 травня в інтернеті відбудеться представницький супертурнір Онлайн Кубок націй, що буде "приурочений до 75-річного ювілею перемоги у Великій Вітчизняній війні". Зверніть увагу – присвята саме перемозі у Великій Вітчизняній. Навіть не Дню пам'яті та примирення, який відзначають у всьому світі 8 травня. Хоча турнір міжнародний…

      Що таке Онлайн Кубок націй з шахів?Організатор: Міжнародна федерація шхів (ФІДЕ).
      Місце проведення: платформа Chess.com.
      Дати: 5-10 травня.
      Команди-учасниці: США, Росія, Китай, Індія, збірна Європи, Збірна решти світу.
      Склад команди: 3 чоловіки + 1 жінка.
      Система проведення: круговий турнір, дві найкращі команди грають у фіналі.
      Контроль часу на партію: 25 хвилин + 10 секунд на хід.
      Призовий фонд: 180 тисяч доларів.

      Змагання справді вимальовується дуже цікаве і потужне. Якщо команди зберуть найкращих (а шанси дуже великі!), то можна буде сказати, що Онлайн Кубок націй – найсильніший шаховий турнір в історії інтернету, а може й взагалі – в історії шахів. Тут навіть тренери-капітани будуть суперзіркові – збірну Європи погодився очолити легендарний Гаррі Каспаров, а команду Індії – екс-чемпіон світу Володимир Крамник.

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      Але повернемося до заяви російського шахового діяча Філатова. Що в ній не так? Це просто пояснив директор з питань розвитку бізнесу Chess.com Нік Бартон. Він іронічно спростував слова Філатова у коментарі Chess-News:

      При всій великій повазі до пана Філатова і до багатої історії Росії, в наші плани не входило приурочувати Онлайн Кубок націй до якоїсь конкретної історичної події. Ми розглядаємо його як свято всіх націй і хочемо, щоб люди в усьому світі об'єдналися навколо шахів у цей важкий час.

      В принципі, все логічно. ФІДЕ – спонсор турніру – міжнародна організація. Chess.com – американська платформа. Чому вони мають вкладати в змагання свої фінанси і ресурси, а присвячувати його події, яку фактично "приватизувала" одна країна з імперськими замашками? Хіба що тут блат міг зіграти свою роль, бо президент ФІДЕ – також росіянин, Аркадій Дворкович, багаторічний радник Путіна і віце-прем’єр РФ. Але для американської компанії такі розклади тим більше неприйнятні.

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      Як тепер буде викручуватися Філатов? Адже його пафосні слова про світовий турнір на честь ювілею перемоги вже розлетілися Росією, їх цитують, єйфорійно прицмокуючи: "Будуть грати в честь нашей побєду, за наших дєдов"… Кубок націй уже внесли в календар святкувань… А тут такий конфуз! Втім, брхати і відбрехуватися – то давня природа російської влади і її обслуги. Ми в Україні про це добре знаємо не з чуток. Та й багато хто у світі теж…

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Новини Спорту 9 травня Шахи Публікації
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