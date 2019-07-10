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      Як соцмережі відреагували на активізацію антикорупційних органів з подачі президента

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      Ігор Насалик
      Ігор Насалик / gordonua.com

      У соцмережах обговорюють повідомлення НАБУ про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика в тому, що він не вказав у декларації 1,2 млн доларів, отриманих від фізособи в борг у 2014 році.

      Про це пише видання "Комментарии".

      Експерти і блогери пов'язують таку активізацію антикорупційних органів з ультиматумом, який поставив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом НАБУ і САП в кінці травня. Тоді глава держави заявив, що гарантує незалежність цих органів, і зажадав протягом трьох місяців показати результат в боротьбі з корупцією.

      "Деякий час керівники "переварювали" цю інформацію. Згодом до них "дійшло", що нічних посиденьок на дачі президента від них ніхто не чекає і вимагати "прикривати" міністрів зараз не будуть. Так чому б не показати "ефективність"? Раніше, наче, все було. І навчання, і відбори, і конкурсні комісії, і тактичні шкарпетки для спецназу, а підозр чомусь не було", – написав на своїй сторінці в Facebook політолог Петро Олещук.

      У свою чергу блогер Макс Бужанський зазначив, що раніше керівники НАБУ і САП боролися не з корупцією, а один з одним.

      "Не знаю, що з ними зробили на зустрічі (з президентом. – Ред.), але вони несподівано скооперувалися і висунули підозру міністру енергетики Насалику. Особисто я бачу в цьому заслугу Порошенка. Яку? Величезну. Він перестав заважати", – іронізує в Telegram Бужанський.

      Блогер і кандидат в народні депутати Ліза Богуцька також зазначила, що зустріч з президентом підштовхнула антикорупційні органи "включити мотори". У той же час, вважає вона, Володимиру Зеленському варто "поговорити по душам" ще й з суддями, щоб за підозрами високопоставленим чиновникам далі було реальне покарання.

      "Реформа судової системи а-ля Порошенко – це тотальне виправдання корупції. Система своїх не кидає. Тому буквально відразу новий парламент запропонує реальну, а не фейкову реформу судової системи. Щоб корупціонер сидів у в'язниці, а не в парламенті. А поки... радіємо хоча б врученими підозрами у скоєнні... Це вже добре", – зазначила вона.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко НАБУ Ігор Насалик САП
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