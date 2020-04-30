Як спланувати бюджет: 7 простих ідей

Карантин позбавив багатьох людей можливості заробляти, хтось у неоплачуваній відпустці, хтось втратив постійних клієнтів, а дехто взагалі був змушений зупинити свій бізнес. Що потрібно зробити аби зекономити гроші під час карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

Зараз час навчитися чомусь новому, тому й планування бюджету не є винятком, особливо в умовах карантину. 7 простих порад, як розрахувати гроші, щоб вистачило і на продукти, і на комуналку, і на інтернет-покупки, повідомляє "Всвіті".

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Щоб убезпечити себе від зайвих витрат потрібно:

Рахувати доходи та витрати

Щоб вдало перепланувати бюджет, для початку потрібно скласти список доходів і список витрат в умовах карантину. До списку не включати такі пункти, як: походи в ресторан, новий одяг тощо. Тобто пункти, без яких точно можна обійтись найближчим часом. Після цього, ви будете розуміти як далі планувати бюджет.

Складати список продуктів

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування – або закриті, або працюють на доставку. Тому кур’єри можуть привезти готові страви, але це дорого. І постійно замовляючи готову їжу, можна витратити чималу частину бюджету. Витрати на їжу, під час постійного перебування вдома, можуть перевищити норму.

Краще за все складати список необхідних продуктів, а перед цим скласти меню із недорогих продуктів на тиждень. А коли йдете в магазин, то дотримуватись цього списку.

Встановити ліміт на покупки в інтернеті

Під час карантину ми дуже багато часу проводимо в інтернеті, а магазини не втрачають нагоди і роблять привабливу рекламу зі знижками. Найкращим рішенням від марнотратства буде планування онлайн-покупок. Заплануйте час для онлайн-покупок і не відволікайтесь на них постійно.

Тут також варти скласти список "бажаного", але перед тим, як почати – видаляйте зайве зі списку. Це вбереже вас від імпульсивних рішень і придбання зайвих речей.

Ще дієвий варіант – встановити ліміт на суму покупок в інтернеті.

Екологічно використовувати ресурси

​Екологічне використання ресурсів принесе користь не тільки планеті, але й бюджету. електроенергію та воду – економно. Адже плату за комуналку через карантин не відмінили.

Знайти додаткове джерело доходу

Найголовніше – не боятися змінювати роботу на час, коли ваша відпустка може затягнутися на кілька місяців.

В інтернеті можна знайти різні види підробітку: від викладання, редагування, перекладів до кур’єра, продавця у продуктовому магазині, оператор на телефоні тощо.

Проводити більше часу без інтернету

Для того, щоб зменшити кількість використання електроенергії, потрібно перестати споживати рекламу, яка агітує щось купити і відпочити від новин. Відключайте електроенергію в обідній час, натомість можна приготувати обід і вечерю, почитати книгу, зробити фізичні вправи.

Це допоможе уникнути зайвого стресу і відпочити.

Перерозподілити час та гроші

​Під час карантину в кожного є можливість перевірити власні сили. Якщо раніше, щоб зекономити час ми готові були витрати більше грошей, то в умовах карантину потрібно змістити сили в іншу сторону.

На карантинні вільного часу стає більше, а грошей – менше.

Тому, наприклад, прибирання, фарбування волосся, манікюр – можна зробити самостійно. Також готувати домашню їжу, замість ресторанної.

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Умови, за яких Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу