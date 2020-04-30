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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Як спланувати бюджет: 7 простих ідей

      - Читать новость на русском
      Як зберегти бюджет в умовах карантину
      Як зберегти бюджет в умовах карантину / Getty images

      Карантин позбавив багатьох людей можливості заробляти, хтось у неоплачуваній відпустці, хтось втратив постійних клієнтів, а дехто взагалі був змушений зупинити свій бізнес. Що потрібно зробити аби зекономити гроші під час карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Зараз час навчитися чомусь новому, тому й планування бюджету не є винятком, особливо в умовах карантину. 7 простих порад, як розрахувати гроші, щоб вистачило і на продукти, і на комуналку, і на інтернет-покупки, повідомляє "Всвіті".

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      Щоб убезпечити себе від зайвих витрат потрібно:

      • Рахувати доходи та витрати

      Щоб вдало перепланувати бюджет, для початку потрібно скласти список доходів і список витрат в умовах карантину. До списку не включати такі пункти, як: походи в ресторан, новий одяг тощо. Тобто пункти, без яких точно можна обійтись найближчим часом. Після цього, ви будете розуміти як далі планувати бюджет.

      • Складати список продуктів

      Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування – або закриті, або працюють на доставку. Тому кур’єри можуть привезти готові страви, але це дорого. І постійно замовляючи готову їжу, можна витратити чималу частину бюджету. Витрати на їжу, під час постійного перебування вдома, можуть перевищити норму.

      Краще за все складати список необхідних продуктів, а перед цим скласти меню із недорогих продуктів на тиждень. А коли йдете в магазин, то дотримуватись цього списку.

      • Встановити ліміт на покупки в інтернеті

      Під час карантину ми дуже багато часу проводимо в інтернеті, а магазини не втрачають нагоди і роблять привабливу рекламу зі знижками. Найкращим рішенням від марнотратства буде планування онлайн-покупок. Заплануйте час для онлайн-покупок і не відволікайтесь на них постійно.

      Тут також варти скласти список "бажаного", але перед тим, як почати – видаляйте зайве зі списку. Це вбереже вас від імпульсивних рішень і придбання зайвих речей.

      Ще дієвий варіант – встановити ліміт на суму покупок в інтернеті.

      • Екологічно використовувати ресурси

      ​Екологічне використання ресурсів принесе користь не тільки планеті, але й бюджету. електроенергію та воду – економно. Адже плату за комуналку через карантин не відмінили.

      • Знайти додаткове джерело доходу

      Найголовніше – не боятися змінювати роботу на час, коли ваша відпустка може затягнутися на кілька місяців.

      В інтернеті можна знайти різні види підробітку: від викладання, редагування, перекладів до кур’єра, продавця у продуктовому магазині, оператор на телефоні тощо.

      • Проводити більше часу без інтернету

      Для того, щоб зменшити кількість використання електроенергії, потрібно перестати споживати рекламу, яка агітує щось купити і відпочити від новин. Відключайте електроенергію в обідній час, натомість можна приготувати обід і вечерю, почитати книгу, зробити фізичні вправи.

      Це допоможе уникнути зайвого стресу і відпочити.

      • Перерозподілити час та гроші

      ​Під час карантину в кожного є можливість перевірити власні сили. Якщо раніше, щоб зекономити час ми готові були витрати більше грошей, то в умовах карантину потрібно змістити сили в іншу сторону.

      На карантинні вільного часу стає більше, а грошей – менше.

      Тому, наприклад, прибирання, фарбування волосся, манікюр – можна зробити самостійно. Також готувати домашню їжу, замість ресторанної.

      Умови, за яких Україна вийде з карантину інфографіка 24 каналу

      Умови, за яких Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Робота
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