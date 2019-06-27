Як суддів Конституційного суду позбавити впливу політиків

Про Конституційний Суд, його рішення про розпуск Верховної Ради та про конкурс на посаду суддів до КСУ – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла юристка, експертка Центру політично-правових реформ Юлія Кириченко.

Чому Конституційний суд такий важливий?

– Насамперед він важливий для нас, громадян. Чому? Бо це єдиний суд в державі, який може сказати президенту, парламенту чи уряду, що вони діють несправедливо, що їх дії не відповідають Конституції України. Відповідно, акти, закони чи навіть укази Президента втрачають чинність.

Важливо! Чи конституційним є рішення КСУ щодо розпуску парламенту і що треба робити далі

– Тому Конституційний суд вкрай важливий з точки зору захисту нас від свавілля влади.

Чому Зеленський не мав права розпускати парламент?

– Почну з того, що добре, що рішення взагалі є, до того ж, ще й до виборів. Оскільки, якби ми не мали відповіді до дня проведення виборів, то ми б сформували слабкий парламент.

– Зараз загрозливими є тези лідерів політичних сил, яких підтримує велика частина українців, що рішення Конституційного суду можна не виконувати. Це бік свавілля, адже не можуть відповідальні лідери таке говорити.



Конституційний суд

– Особисто для мене є вкрай негативним те, що залишається незрозумілою мотивація та обґрунтування. Ми не розуміємо, чому указ Президента про розпуск Ради є конституційним. Мені здається, що і КС цього не зрозумів, він просто сказав: "нехай вибори будуть, бо так хоче народ".

Чому політики хочуть впливати на суддів КСУ?

– Зараз всі критично оцінюють дії президента Порошенка щодо конституційності, але тут треба зазначити що саме він створив доволі якісну конкурсну комісію. Були намагання Порошенка призначити не перших двох людей, тобто не тих хто виграв. Але вдалося дотиснути його і так ми отримали суддю Лемика і Головатого.

– Ніхто з політиків не збирається відмовлятися від практики формування залежного КС. Жодна політична сила не скаже, що вони будуть 5 років боротися за формування незалежної судової влади.

Як можна позбавити політиків контролювати суддів

– Конституційний суд називається судом, але по факту він таким не є. Це судовий орган з механізмами державної влади. Він існує не в судовій владі, а окремо і фактично він має тримати президента, парламент та уряд в межах конституції і вирішувати між ними конфлікти. Тому часто в КСУ вирішують саме політичні питання.

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– Що можна зробити з Конституційним ним судом? Насамперед на рівні практики усунути вплив політиків на майбутнього суддю. Тобто провести реальний конкурсний відбір, де буде можливість сказати, що кандидати мають високі моральні якості, бо це навіть важливіше за професіоналізм і можливість опиратися політичному впливові.

Як правильно визначити експертів, які обиратимуть суддів на посади? Має бути одна конкурсна комісія. Хто найкраще може підібрати людину на таку посаду? Це може зробити суддя Конституційного суду у відставці, який проявив за цей час моральні якості. Було б добре з них сформувати конкурсну комісію. Також зараз популярно в такі комісії включати міжнародних експертів.