16:50
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Як депутати відреагували на рішення Конституційного суду про розпуск Ради

      768 Читать новость на русском

      У Раді 21 червня було порожньо – так народні депутати відреагували на те, що Конституційний суд погодився з президентом Володимиром Зеленським і визнав, що підстави для розпуску Ради є.

      Тому вибори відбудуться рівно за місяць – 21 липня.

      Читайте також: Дострокові вибори визнали конституційними: як це вплине на кампанію

      Свої думки щодо цього вони почали висловлювати ще напередодні у соціальних мережах, заявляючи, що Конституційний суд прийняв неправове та політичне рішення, підіграючи суспільним настроям.

      "Дали загальні риси обґрунтування, що мовляв, не можна встановити відсутність чи наявність коаліції, бо немає таких позицій в українському законодавстві. Оскільки, є суспільний запит на вибори, то вони мають відбутися," – сказав народний депутат Леонід Ємець.

      Рішення Конституційного суду немає нічого спільного з правовими оцінками. Це виключно політична або суспільно-популярна думка Конституційного суду,
      – заявила депутатка Олена Сотник.

      Конституційний Суд дозволив розпустити Верховну Раду. На закритому засіданні судді визнали указ президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту законним. Рішення опублікували на офіційному сайті суду.

      Верховну Раду Президент Зеленський розпустив минулого місяця. Мовляв, парламент має низький рівень довіри суспільства. До того ж, уже кілька років там, фактично, не існує коаліції.

      Читайте також: Очищення партійних списків: кого з кандидатів виключили та чому

      Нардепи з цим не погодились, заявляючи, що офіційно більшості не існує лише з 17 травня, коли з неї вийшов "Народний фронт". А, отже, за законом у депутати мали місяць для того, щоб сформувати нову коаліцію.

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
      сьогодні
      31378
      Теги: Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини України Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      сьогодні , 16:30 Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине
      Сергій Фурса 239
      Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      сьогодні , 16:00 Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони
      183
      Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      сьогодні , 15:00 Расследование катастрофы "Боинга" МН17 доказало: Россия – страна-террорист
      Юрій Бутусов 3150
      Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка
      сьогодні , 14:01 Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка
      2030
      Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      сьогодні , 13:30 Саакашвілі дозволили балотуватися в Раду: найцікавіші факти з біографії політика
      Андрій Шляхтін 1465
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук