Як депутати відреагували на рішення Конституційного суду про розпуск Ради

У Раді 21 червня було порожньо – так народні депутати відреагували на те, що Конституційний суд погодився з президентом Володимиром Зеленським і визнав, що підстави для розпуску Ради є.

Тому вибори відбудуться рівно за місяць – 21 липня.

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Свої думки щодо цього вони почали висловлювати ще напередодні у соціальних мережах, заявляючи, що Конституційний суд прийняв неправове та політичне рішення, підіграючи суспільним настроям.

"Дали загальні риси обґрунтування, що мовляв, не можна встановити відсутність чи наявність коаліції, бо немає таких позицій в українському законодавстві. Оскільки, є суспільний запит на вибори, то вони мають відбутися," – сказав народний депутат Леонід Ємець.

Рішення Конституційного суду немає нічого спільного з правовими оцінками. Це виключно політична або суспільно-популярна думка Конституційного суду,

– заявила депутатка Олена Сотник.

Конституційний Суд дозволив розпустити Верховну Раду. На закритому засіданні судді визнали указ президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту законним. Рішення опублікували на офіційному сайті суду.

Верховну Раду Президент Зеленський розпустив минулого місяця. Мовляв, парламент має низький рівень довіри суспільства. До того ж, уже кілька років там, фактично, не існує коаліції.

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Нардепи з цим не погодились, заявляючи, що офіційно більшості не існує лише з 17 травня, коли з неї вийшов "Народний фронт". А, отже, за законом у депутати мали місяць для того, щоб сформувати нову коаліцію.