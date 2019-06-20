Очищення партійних списків: кого з кандидатів виключили та чому

Конституційний суд не знайшов порушень в указі президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Тож 21 липня в Україні таки відбудуться позачергові вибори до парламенту.

Однак, зараз партіям доводиться відсіювати зі своїх списків певних кандидатів.

Дострокові вибори визнали конституційними: як це вплине на кампанію – читайте в матеріалі 24 каналу

Адже, за словами політичного експерта Тараса Семенюка, дострокові перевибори фактично заблокували можливість партіям встановити фільтри, через які можна було б проводити людей.

"Голос"

28-річний Тарас Шкітер – телеведучий з Луцька, який хотів увійти до Ради разом з партією "Голос" по мажоритарному округу в своєму місті.



Тарас Шкітер

Раніше він виступав як представник "Українського вибору" Віктора Медведчука. З партії Святослава Вакарчука його виключили.

Ми отримали інформацію від наших виборців. Нам на партійну скриньку написали, що є застереження. Далі йде перевірка інформації. Однією з цінностей нашої партії є підзвітність – щоб суспільство контролювало політиків,

– зазначив Ярослав Юрчишин, заступник голови партії.

Й додав, що його партія отримала інформацію ще про п'ятьох кандидатів. Тому наразі ведуть перевірку.

"Європейська солідарність"

У партії п'ятого президента України Петра Порошенка теж не обійшлося без скандалів. У мережу потрапило відео, де голова Васильківської райради Наталія Баласинович лається та кидається на поліцейську.



Наталія Баласинович

Сама Баласинович в ефірі відразу кількох телеканалів розповіла, що цьому відео кілька років й що кричить вона на коханку чоловіка. Адже дізналась, що той зраджує.

Баласинович була 30 номером у списку кандидатів в народні депутати від партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Питання про її виключення у партії не коментували до останнього. Навіть під час подання документів.

Я прийняла рішення не балотуватися до парламенту. Це – початок боротьби з такими виродками, які цинічно використовують брудну особисту білизну,

– заявила згодом жінка.

Ймовірно, що вона мала на увазі Олександра Дубінського – телеведучого й кандидата від "Слуги народу", який є кандидатом-мажоритарником по 94 округу, де розташований Васильківський район. Баласинович впевнена, що цей ролик наново розповсюдили саме Дубінський та її чоловік Богдан.

"Слуга народу"

Список партії нового президента викликав найбільше зауважень. До прохідної частини "Слуги народу" потрапила 25-річна Ірина Панченко. Донька бізнесмена, яка веде світське життя та постить фото в стилі "ню".



Ірина Панченко

12 червня партія "Слуга народу" повідомила, що із першої сотні їх списку кандидатів у депутати Панченко виключили. Причиною стало те, що вона не відповідає критеріям політсили.

Ще одним, кого прибрали зі списків політсили став нікому не відомий 23-річний Роман Карабаджак, який навчався та мешкає у Франції. Тож, згідно з чинним законодавством, не може претендувати на крісло депутати.



Роман Карабаджак

Зазначимо, що батько хлопця Юрій Карабаджак – голова Арцизької районної ради в Одеській області. Мати Лариса Карабаджак – депутат Виноградівської сільської ради.

Дмитро Співак, ведучий телеканалу NewsOne Віктора Медведчука, також хотів потрапити в Раду від "Слуги народу". Проте відмовився від місця в списку парті після критики на його адресу в мережі.

Загалом зі списку "Слуги народу" викинули сімох охочих стати кандидатами. У партії ж розповіли, що приступили до третього етапу постпраймеріз. До шостого липня всі охочі, які невдоволені певним кандидатом зі списку, можуть на сайті залишити коментар й поставити дизлайк.

Зазначимо, що незабаром на сайті руху ЧЕСНО з'явиться сторінка з інформацією про мажоритарників та їхню ймовірну недоброчесність.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



Які партії мають шанс потрапити до парламенту