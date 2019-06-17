Я була на емоціях через коханку чоловіка, – Баласинович вперше прокоментувала скандальне відео

Навколо кандидатки зі списку Порошенка Наталії Баласинович не вщухають пристрасті. Після поширення у мережі відео за її участю, де чиновниця лається та кидається на поліцейську, Баласинович вирішила прокоментувати інцидент.

Вона переконана, що відео поширили, аби зіпсувати їй політичну кар'єру. Начебто запис неповний і вирваний із контексту. Попри те, що він не новий і вже "гуляв" мережею кілька років тому, коментувати його жінка відмовлялась, бо це її особисте – складні стосунки із чоловіком, розповіла вона в ефірі "112 Україна".

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Це мій біль та трагічна історія домашнього насильства. Мій чоловік садист,

– сказала політикиня.

За словами Баласинович, конфлікт стався два роки тому. Мовляв, вона їхала в аптеку за ліками дитині. Проїжджаючи повз кафе, побачила свого чоловіка з коханкою. Саме з останньою і сталась сварка, яку зафіксували на відео. Але це не єдине відео, з того вечора, переконує чиновниця. Її знайома буцімто теж знімала ті події і має повний запис конфліктної ситуації. Баласинович запевняє, що коханка її чоловіка "була дуже нахабною і ображала її особисто". А після перепалки у кафе чоловік побив її вдома.

"Ця історія – це не моє звернення до поліціянтів чи посадових осіб. Коли я побачила чоловіка з коханкою, це був шоковий, емоційний стан. У нас була перепалка, вони (секретарка чоловіка та її знайома – 24 канал) обговорювали мою зовнішність, що я негарна, то була моя відповідь. Там були й інші люди, там була моя подруга, яка все це фільмувала, і у мене є реальне відео. А це – брудне, вирване з контексту відео, яке адресувалося коханці мого чоловіка", – пояснила Балсинович.

Вона впевнена, що цей ролик наново розповсюдили її чоловік Богдан Баласинович та ведучий телеканалу "1+1" Олександр Дубінський, який є кандидатом-мажоритарником по 94 округу, де розташований й Васильківський район.

Чиновниця сказала, що їй соромно через оприлюднений ролик, проте "всі, хто стикався із подружньою зрадою, її зрозуміють". Вона додала, що про її "особисту трагедію" однопартійці знали і раніше, проте просили не розголошувати цього публічно. Все тому, що її чоловік – радник голови партії "Удар" Віталія Кличка, а тоді БПП і "Удар" складали одну силу, тож вони фактично були однопартійцями і це могло нашкодити їм обом.

Голова Васильківської райради Наталія Баласинович є 30 номером у списку кандидатів у народні депутати від партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Івана Климпуш-Цинцадзе, яка є 10-м номером зі списку Порошенка, коментуючи відео, заявила, що поведінка чиновниці є неприпустимою і на з'їзді партії 8 липня на виключенні Баласинович зі списку. Остання на питання, чи відкличе свою кандидатуру, відповіла, що все буде на розсуд партії. Проте якщо їй вдасться стати нардепкою, то вона хотіла б вирішувати питання, пов'язанні з домашнім насильством.