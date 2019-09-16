Як у справжній природі: вражаючу експозицію "Олені і зубри" відкрили у Черкаському зоопарку

У Черкаському зоопарку відкрили експозицію "Олені і зубри", де тварини у відкритих вольєрах і зі штучними водоймами почувають себе як у справжніх природних умовах.

Експозицію копитних "Олені і зубри" побудували за принципом занурення. Косулі, шляхетні та плямисті олені, європейська лань і навіть зубр живуть не в клітках – а в просторих вольєрах.

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Відвідувачі можуть з різних ракурсів спостерігати за тваринами з мосту довжиною 230 метрів.



З мосту відвідувачі можуть спостерігати за тваринами

Життя тварин в зоопарку

Аналогу новому проєкту із копитними – каже директор зоопарку Євген Ван – складно знайти навіть в Європі. Вольєри облаштовані штучними водоймами, де звірі почувають себе наче в справжніх природних умовах.

На тварин можна дивитись з різних ракурсів. І з висоти, і з рівня землі. Ми зробили з рівнини пагорбову місцевість. Було перероблено дуже багато ґрунтів. Тут є і водойми, і річечки, які дають доступ до води для тварин протягом всього року,

– розповів директор Черкаського зоопарку Євген Ван.

Біля експозиції відкрили і новий дитячий майданчик. Тут вмонтували спеціальні тунелі, через які малеча потрапляє на територію експозиції. Комфортну атмосферу для дітей, у день відкриття експозиції, також доповнили різноманітні конкурси та розваги.



Для дітей встановили окрему зону

Експозицію облаштували за коштом корпорації ROSHEN, яка ще з 2016 року реалізує проєкти з модернізації Черкаського зоопарку та вже інвестувала в зоопарк понад 75 мільйонів гривень.

У нас була ідея створити сучасний зоопарк, побудувати туристичну перлину. Цей зоопарк буде затишним, гарним та чистим. Він буде номер один в Україні. Ми підписали з місцевою владою угоду, за якою у найближчі 20 років інвестуємо в Черкаський зоопарк 300 мільйонів гривень,

– розповів Президент корпорації ROSHEN В'ячеслав Москалевський.

У квітні 2017 року коштами корпорації у зоопарку відкрили схожу експозицію з хижими тваринами – "Земля вовків і ведмедів".



У зоопарку також є схожа експозиція – "Земля вовків і ведмедів"



Таку експозицію було відкрито у 2017 році