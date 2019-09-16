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      Як у справжній природі: вражаючу експозицію "Олені і зубри" відкрили у Черкаському зоопарку

      Нова тема 12 Читать новость на русском

      У Черкаському зоопарку відкрили експозицію "Олені і зубри", де тварини у відкритих вольєрах і зі штучними водоймами почувають себе як у справжніх природних умовах.

      Експозицію копитних "Олені і зубри" побудували за принципом занурення. Косулі, шляхетні та плямисті олені, європейська лань і навіть зубр живуть не в клітках – а в просторих вольєрах.

      Більше про світ тварин читайте тут.

      Відвідувачі можуть з різних ракурсів спостерігати за тваринами з мосту довжиною 230 метрів.

      черкаси зоопарк
      З мосту відвідувачі можуть спостерігати за тваринами

      Життя тварин в зоопарку

      Аналогу новому проєкту із копитними – каже директор зоопарку Євген Ван – складно знайти навіть в Європі. Вольєри облаштовані штучними водоймами, де звірі почувають себе наче в справжніх природних умовах.

      На тварин можна дивитись з різних ракурсів. І з висоти, і з рівня землі. Ми зробили з рівнини пагорбову місцевість. Було перероблено дуже багато ґрунтів. Тут є і водойми, і річечки, які дають доступ до води для тварин протягом всього року,
      – розповів директор Черкаського зоопарку Євген Ван.

      Біля експозиції відкрили і новий дитячий майданчик. Тут вмонтували спеціальні тунелі, через які малеча потрапляє на територію експозиції. Комфортну атмосферу для дітей, у день відкриття експозиції, також доповнили різноманітні конкурси та розваги.

      зоопарк черкаси
      Для дітей встановили окрему зону

      Експозицію облаштували за коштом корпорації ROSHEN, яка ще з 2016 року реалізує проєкти з модернізації Черкаського зоопарку та вже інвестувала в зоопарк понад 75 мільйонів гривень.

      У нас була ідея створити сучасний зоопарк, побудувати туристичну перлину. Цей зоопарк буде затишним, гарним та чистим. Він буде номер один в Україні. Ми підписали з місцевою владою угоду, за якою у найближчі 20 років інвестуємо в Черкаський зоопарк 300 мільйонів гривень,
      – розповів Президент корпорації ROSHEN В'ячеслав Москалевський.

      У квітні 2017 року коштами корпорації у зоопарку відкрили схожу експозицію з хижими тваринами – "Земля вовків і ведмедів".

      черкаси зоопарк
      У зоопарку також є схожа експозиція – "Земля вовків і ведмедів"

      черкаси зоопарк
      Таку експозицію було відкрито у 2017 році

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      Теги: Новини України Світ тварин Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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