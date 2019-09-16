Как в настоящей природе: впечатляющую экспозицию "Олени и зубры" открыли в Черкасском зоопарке

В Черкасском зоопарке открыли экспозицию "Олени и зубры", где животные в открытых вольерах и с искусственными водоемами чувствуют себя как в настоящих природных условиях.

Экспозицию копытных "Олени и зубры" построили по принципу погружения. Косули, благородные и пятнистые олени, европейская лань и даже зубр живут не в клетках, а в просторных вольерах.

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Посетители могут с разных ракурсов наблюдать за животными с моста длиной 230 метров.



С моста посетители могут наблюдать за животными

Жизнь животный в зоопарке

Аналога новому проекту с копытными – говорит директор зоопарка Евгений Ван – сложно найти даже в Европе. Вольеры обустроены искусственными водоемами, где звери чувствуют себя, как в настоящих природных условиях.

На животных можно смотреть с разных ракурсов. И с высоты и с уровня земли. Мы сделали из равнины холм. Было переработано очень много почв. Здесь есть и водоемы, и речки, которые дают доступ к воде для животных в течение всего года,

– рассказал директор Черкасского зоопарка Евгений Ван.

Возле экспозиции открыли и новую детскую площадку. Здесь вмонтировали специальные тоннели, через которые дети попадают на территорию экспозиции. Комфортную атмосферу для детей в день открытия экспозиции также дополнили разнообразные конкурсы и развлечения.



Для детей установили отдельную зону

Экспозицию обустроили за счет корпорации ROSHEN, которая еще с 2016 года реализует проекты по модернизации Черкасского зоопарка и уже инвестировала в зоопарк свыше 75 миллионов гривен.

У нас была идея создать современный зоопарк, построить туристическую жемчужину. Этот зоопарк будет уютным, красивым и чистым. Он будет номер один в Украине. Мы подписали с местными властями договор, согласно которому в ближайшие 20 лет инвестируем в Черкасский зоопарк 300 миллионов гривен,

– рассказал президент корпорации ROSHEN Вячеслав Москалевский.

В апреле 2017 года средствами корпорации в зоопарке открыли похожую экспозицию с хищными животными – "Земля волков и медведей".



В зоопарке также есть похожая экспозиция – "Земля волков и медведей"



Такая экспозиция была открыта в 2017 году