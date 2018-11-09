"Укрпошта" – безнадійна

"Укрпошта" визнала, що вона збиткова. Тому планує закрити 7 тисяч відділень. Загалом їх близько 10-ти, тобто з трьох відділень залишать лише одне.

Останніми місяцями та "Укрпошта" наче змінюватися хотіла – нове керівництво логотип оновило, красиві плакати з правильними меседжами поналіплювали у відділеннях, якісь екзотичні послуги стали пропонувати. Але, як на мене, дійсно простіше буде закрити ті відділення, аніж осучаснити їх.

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Я зараз можу очі закрити... І уявити, як виглядає більшість з тих 10-ти тисяч відділень – темне, задушливе приміщення із трьома віконцями, два з яких закриті, а до єдиного, що працює – шалена черга, й вітрини заставлені якоюсь абсолютно незрозумілою періодикою, листівками й побутовою хімією, яка там пилючиться роками...

І можна було б вважати – що так от воно має бути, адже тим поштовим відділенням вже десятки років, такими вони були ще за радянських часів. Від початку незалежності регулярно лунали розмови про те, що пошта – збиткова й з цим поробити нічого не можна. Ага, не можна, сміються зараз керівники "Нової пошти", МістЕкспресу й інших вдалих конкурентів "совкової" "Укрпошти".

А знаєте, чому і як їм вдалося, а "Укрпошта" – не змогла? Відставимо зараз у бік думку, що керівництво "Нової пошти" день і ніч думало над тим, як закріпитися на ринку і як розвивати свій бізнес, а керівництво "Укрпошти" день і ніч думало лише над тим, як більше вкрасти собі в кишеню з державного підприємства. Ні, зараз мова про інше. Мова про людей, які працюють там і там, мова про простих співробітників.

Згадайте "Нову пошту". Кожен з нас бачив на власні очі, в якому темпі працюють співробітники, які обсяги відправлень проходять через кожне з відділень і як швидко вони розвозять посилки. Так, і там бувають "лажі", накладки й проблеми з персоналом. Утім, зазвичай, все дуже ввічливо, досить комфортно й швидко.

А тепер згадайте будь-яке відділення Укрпошти і ваш досвід користування їхніми послугами. Це реально наче інший Всесвіт! Якщо з тобою у відділенні вітаються, то це буде буркотіння через щеплені зуби, якщо ти щось просиш зробити – то це ти наче великого боса від його важливих справ відриваєш своїми дріб'язковими проблемами. Звісно, так не всюди, звісно, і в "Укрпошті" є душевні співробітники – але то радше виняток.

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Я от зарікся користуватися послугами "Укрпошти", коли годину вистоявши в чергу до єдиного віконця дізнався, що в цьому от відділені поштових марок в продажі немає! Як так? Як таке взагалі можливе? Скінчилися! Як вони могли скінчитися, якщо це мало не єдиний монопольний, ексклюзивний товар "Укрпошти", який більше ніде придбати не можна?



Ну й з останніх моїх особистих проблем з поштою – отримання посилки, товару замовленого на американському Amazon, це тамтешній інтернет-магазин. Так от, коли я замовляв доставку через "Нову пошту", отримував вже за тиждень, максимум півтора.

Але останнього разу коли замовляв, серед варіантів доставки залишилася тільки "Укрпошта", замовлення я зробив ще півтори місяця тому, минули всі розумні терміни – й відтоді я не можу навіть з'ясувати, де моя посилка. У відділенні "Укрпошти" та на гарячій лінії розводять руками й кажуть: а що ми можемо зробити, чекайте, може сама десь ще знайдеться. Супер! Мегасервіс!

Утім, попри те, що на ринку поштових доправлень вже є успішні конкуренти, які зрештою й втоплять цього "совкового монстра", цей колишній монополіст продовжує боротися за своє існування. Але ця боротьба чомусь відбувається за рахунок платників податків: "Укрпошта" – це державне підприємство, воно є збитковим, тож фінансується з наших з вами кишень.

Його існування нині виправдане лише тим, що листоноші "Укрпошти" по селах пенсії носять. А нове київське керівництво хоче, аби той листоноша, що розносить пенсії, ще й страхуванням займався, випуском карток й депозитами. Думали – це жарт такий? Та ні, наче на повному серйозі.

Може я й маю трохи упередження до "Укрпошти" – через свій особистий негативний досвід взаємодії із цією конторою, втім, по-перше я не вірю, що "Укрпошта" – збиткова. На прикладі "Нової пошти" зрозуміло, що заробляти тут можна і є на чому. По-друге, я не вірю, що "Укрпошта" може змінитися – мені здається, всередині цієї організації живе особливий корпоративний дух, який перетворює всіх нормальних співробітників на "совкових гримз".

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