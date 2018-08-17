Як виглядатиме "Королівська битва" в грі Battlefield V: відео

Студія DICE випустила новий трейлер майбутнього шутера Battlefield V, який отримав назву "Руйнування Роттердама". Ролик присвятили виставці Gamescom 2018, яка стартує вже 21 серпня в Німеччині.

Про це повідомляється на офіційному сайті студії Electronic Arts.

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Відео демонструє епічність і масштаби онлайнових битв нової частини Battlefield V з танками, літаками і піхотою, а на тлі стрекочуть кулемети, гримлять вибухи і кричать солдати.

Крім цього, на фінал трейлера розробники залишили демонстрацію стіни вогню, яка випалює все навкруги, звужуючи зону бойових дій. З великою часткою ймовірності, це уривок з режиму "Королівської битви", яку DICE додасть в релізну версію гри.



Скріншот з гри Battlefield V

Також раніше в мережі вже з’являлася інформація про системні вимоги Battlefield V:

Операційна система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 розряду); Процесор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350; Оперативна пам'ять: 8 ГБ; Відеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850; Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.



Скріншот з гри Battlefield V

Проте пізніше студія повідомила, що ці системні вимоги не відповідають дійсності, а правдиві повідомлять ближче до релізу гри.

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Варто відзначити, Battlefield V вийде 19 жовтня на PC, PS4 і Xbox One. Передплатники сервісів Origin Access і EA Access зможуть випробувати гру вже 11 жовтня.

Новий трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

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