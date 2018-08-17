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Як виглядатиме "Королівська битва" в грі Battlefield V: відео

174 Читать новость на русском
"Королівська битва" в Battlefield V
"Королівська битва" в Battlefield V / EA

Студія DICE випустила новий трейлер майбутнього шутера Battlefield V, який отримав назву "Руйнування Роттердама". Ролик присвятили виставці Gamescom 2018, яка стартує вже 21 серпня в Німеччині.

Про це повідомляється на офіційному сайті студії Electronic Arts.

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Відео демонструє епічність і масштаби онлайнових битв нової частини Battlefield V з танками, літаками і піхотою, а на тлі стрекочуть кулемети, гримлять вибухи і кричать солдати.

Крім цього, на фінал трейлера розробники залишили демонстрацію стіни вогню, яка випалює все навкруги, звужуючи зону бойових дій. З великою часткою ймовірності, це уривок з режиму "Королівської битви", яку DICE додасть в релізну версію гри.

Скріншот з гри Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

Також раніше в мережі вже з’являлася інформація про системні вимоги Battlefield V:

  1. Операційна система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 розряду);
  2. Процесор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350;
  3. Оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  4. Відеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850;
  5. Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Скріншот з гри Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

Проте пізніше студія повідомила, що ці системні вимоги не відповідають дійсності, а правдиві повідомлять ближче до релізу гри.

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Варто відзначити, Battlefield V вийде 19 жовтня на PC, PS4 і Xbox One. Передплатники сервісів Origin Access і EA Access зможуть випробувати гру вже 11 жовтня.

Новий трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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