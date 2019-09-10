Як виглядатиме Меморіальний центр Голокосту у Києві: фото проєкту

Журі міжнародного архітектурного конкурсу обрало найкращий проєкт Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, який з'явиться у Києві і стане першим таким на території Східної Європи.

Конкурс мав на меті відшукати архітектурне рішення світового рівня, яке дасть змогу створити меморіал нового покоління. Тут буде передбачений виставковий простір, освітній та дослідницький центри, простір для публічних заходів, приміщення для архіву та музейної колекції.

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Що відомо про проєкт? Його автором є команда австрійського архітектурного бюро Querkraft Architekten та ландшафтних архітекторів з бюро Kieran Fraser Landscape Design.

Згідно з концепцією, основна експозиція буде розташована на 20 метрів нижче від рівня землі. До неї вестиме довгий вхід, схожий на щілину, стіни якого поступово перетворюються у стелю.



Меморіальний центр Голокосту у Києві / Фото проєкту: babynyar.org

З одного боку, це – аналогія шляху жертв Бабиного Яру до місця загибелі, а з іншого — спершу непомітного, але невпинного сліпого занурення суспільства у темряву насилля.

Після того як відвідувач пройде основною експозицією, він повільно повертається у сповнений світлом простір. Саме цей демократичний простір є серцем меморіального центру та символізує майбутнє, що дає надію. Архітектурні рішення усього центру побудовані на контрасті між світлом та темрявою.

Як виглядатиме Меморіальний центр Голокосту у Києві: дивіться фото

Для участі в конкурсі надійшло 165 заявок від архітектурних бюро з 36 країн світу. Серед них були й такі імениті бюро як Zaha Hadid Architects (Великобританія), Diller Scofidio + Renfro (США), Eisenman Architects, які працювали над проєктом Меморіалу вбитим євреям Європи у Берліні.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" – це некомерційна освітня організація, мета якої гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру у Києві, збудувавши там інноваційний меморіальний центр у Києві.

Майбутній центр буде розташований поруч із місцем трагічних подій в урочищі Бабин Яр у Києві, яке простягається від теперішньої вулиці Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.



Що варто знати про трагедію в Бабиному Яру? За два роки окупації Києва у 1941-1943 роках нацисти розстріляли від 70 тисяч до 100 тисяч людей.

33 771 єврей був убитий у Бабиному Яру лише впродовж 29 і 30 вересня 1941 року. Це вбивство називають одним з наймасовіших під час Другої світової війни.