Як виглядає підірваний міст, який сполучав Хрустальний з Луганськом: з'явилося відео / Фото із соцмереж

У ніч на 21 травня на непідконтрольній території Луганщини підірвали міст в населеному пункті Іванівка. Він сполучав місто Хрустальний (до декомунізації – Красний Луч) з Луганськом прямою дорогою.