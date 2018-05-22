Як виглядає підірваний міст, який сполучав Хрустальний з Луганськом: з'явилося відео
У ніч на 21 травня на непідконтрольній території Луганщини підірвали міст в населеному пункті Іванівка. Він сполучав місто Хрустальний (до декомунізації – Красний Луч) з Луганськом прямою дорогою.
У мережі з'явилося відео зруйнованого мосту.
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За попередньою інформацією, причиною руйнування мосту став підрив. Хто підірвав споруду — наразі невідомо.
Повідомляється, що прямої дороги між містом Хрустальним і Луганськом тепер немає.
Дивіться відео підірваного мосту, який сполучав Хрустальний з Луганськом
Джерело: 24 Канал
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