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Как выглядит взорванный мост, который соединял Хрустальный с Луганском: появилось видео

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Как выглядит взорванный мост, который соединял Хрустальный с Луганском: появилось видео
Как выглядит взорванный мост, который соединял Хрустальный с Луганском: появилось видео / Фото из соцсетей

В ночь на 21 мая на неподконтрольной территории Луганской области взорвали мост в населенном пункте Ивановка. Он соединял город Хрустальный (до декоммунизации – Красный Луч) с Луганском прямой дорогой.

В сети появилось видео разрушенного моста.

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По предварительной информации, причиной обвала моста стал подрыв. Кто взорвал сооружение – пока неизвестно. Сообщается, что прямой дороги между городом Хрустальным и Луганском теперь нет.

Смотрите видео взорванного моста, который соединял Хрустальный с Луганском


 

Теги: Новости Украины Взрыв Новости Луганска Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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