Как выглядит взорванный мост, который соединял Хрустальный с Луганском: появилось видео
В ночь на 21 мая на неподконтрольной территории Луганской области взорвали мост в населенном пункте Ивановка. Он соединял город Хрустальный (до декоммунизации – Красный Луч) с Луганском прямой дорогой.
В сети появилось видео разрушенного моста.
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По предварительной информации, причиной обвала моста стал подрыв. Кто взорвал сооружение – пока неизвестно. Сообщается, что прямой дороги между городом Хрустальным и Луганском теперь нет.
Смотрите видео взорванного моста, который соединял Хрустальный с Луганском
Источник: 24 Канал
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