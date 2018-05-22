Как выглядит взорванный мост, который соединял Хрустальный с Луганском: появилось видео / Фото из соцсетей

В ночь на 21 мая на неподконтрольной территории Луганской области взорвали мост в населенном пункте Ивановка. Он соединял город Хрустальный (до декоммунизации – Красный Луч) с Луганском прямой дорогой.